https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html

Rus cankurtaran: Türkiye’deki deprem bölgesinde insanların yardımlaşması muhteşemdi

Rus cankurtaran: Türkiye’deki deprem bölgesinde insanların yardımlaşması muhteşemdi

6 Şubat 2023’te Türkiye’yi sarsan ve on binlerce can kaybına yol açan depremler sonrasında Türk meslektaşlarına yardım eli uzatan Rus kurtarma ekibinde yer... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T19:42+0300

2024-02-06T19:42+0300

2024-02-06T19:43+0300

türkiye

deprem

hatay

kahramanmaraş

cankurtaran

başkurdistan

rusya acil durumlar bakanlığı

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6 Şubat 2023 sabaha karşı Türkiye halkı, 1939'dan bu yana bölgeyi vuran en güçlü depremle uyandı. Başkurt cankurtaranların da aralarında bulunduğu Rusya'dan gelen kurtarma ekipleri, Türk meslektaşlarının yardımına koştu.Ekibin liderliğini, Başkurdistan Devlet Acil Durumlar Komitesi'nin acil kurtarma servisinin merkezi arama ve kurtarma ekibinin grup şefi, birinci sınıf cankurtaran Denis Gabdrahimov üstlenmişti. Sputnik’e konuşan Gabdrahimov, grubun deprem bölgesine gelişinin nasıl organize edildiğini anlattı:Gabdrahimov, “Vardığımız zaman çalışmalara hızlı bir şekilde katıldık, gerçi sürece dahil olmamız biraz zaman aldı. Türkçe bilmiyorduk, İngilizcemiz de pek akıcı değildi. Ayrıca zihniyet farlılıkları da var, Türkler daha duygusaldır ve tüm bunlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Sonuçta elbette Türk cankurtaranlarla tanıştık ve onlarla birlikte çalışmaya başladık” diye anlattı.Rus cankurtaran, enkaz alanlarındaki arama-kurtarma ekiplerinin asıl görevinin ne olduğunu şöyle açıkladı: Deprem bölgesinde kaldıkları süre boyunca cankurtaranların zihinsel olarak çok zor zamanlar geçirdiğini de anlatan Gabdrahimov, “Cesetlerin sayısı inanılmazdı, her 15 dakikada bir tanesine rastlıyorduk. Çoğu zaman ölmüşlerin yakınları da oradaydı ve doğal olarak tepki veriyordu. Biz de insanız ve bu tür olayları geçiştiremezdik, bu trajediden dolayı çok acı çektik ve insanlara acıyorduk, tüm mağdurlarla birlikte üzülüyorduk” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda deprem bölgesinde insanların arasındaki yardımlaşmaya dikkat çeken Gabdrahimov, o zaman olanları şöyle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremi-rusya-deprem-sonrasi-turkiyeye-nasil-destek-oldu--1080434559.html

türkiye

hatay

kahramanmaraş

başkurdistan

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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deprem, hatay, kahramanmaraş, cankurtaran, başkurdistan, rusya acil durumlar bakanlığı