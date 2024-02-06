Rus cankurtaran: Türkiye’deki deprem bölgesinde insanların yardımlaşması muhteşemdi
19:42 06.02.2024 (güncellendi: 19:43 06.02.2024)
© SputnikRusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı
© Sputnik
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6 Şubat 2023’te Türkiye’yi sarsan ve on binlerce can kaybına yol açan depremler sonrasında Türk meslektaşlarına yardım eli uzatan Rus kurtarma ekibinde yer alan birinci sınıf cankurtaran Denis Gabdrahimov, deprem bölgesinde insanların birbirileri ile yardımlaşmasının muhteşem olduğuna dikkat çekti.
6 Şubat 2023 sabaha karşı Türkiye halkı, 1939'dan bu yana bölgeyi vuran en güçlü depremle uyandı. Başkurt cankurtaranların da aralarında bulunduğu Rusya'dan gelen kurtarma ekipleri, Türk meslektaşlarının yardımına koştu.
Ekibin liderliğini, Başkurdistan Devlet Acil Durumlar Komitesi'nin acil kurtarma servisinin merkezi arama ve kurtarma ekibinin grup şefi, birinci sınıf cankurtaran Denis Gabdrahimov üstlenmişti.
Sputnik’e konuşan Gabdrahimov, grubun deprem bölgesine gelişinin nasıl organize edildiğini anlattı:
Tüm medya kuruluşları elbette yaşanan trajediyi yayınlıyordu. Radiy Habirov şahsındaki Başkurdistan Cumhuriyeti yönetimi, bölgeye gönderilecek gönüllülerden oluşan bir ekip oluşturulmasını önerdi. Sonuçta iş yerlerinden izin alan ve Türkiye’ye gitmelerine izin verilen 25 gönüllü toplandı. Yemek, sigorta, bilet gibi ihtiyaç duyduğumuz her şey Türkiye ve Rusya tarafından ortaklaşa sağlandı. Hazırlanmamız iki buçuk saat sürdü. Haberi saat 14.00’te aldık, 16.30'da ise otomobille havaalanına doğru ilerliyorduk.
Gabdrahimov, “Vardığımız zaman çalışmalara hızlı bir şekilde katıldık, gerçi sürece dahil olmamız biraz zaman aldı. Türkçe bilmiyorduk, İngilizcemiz de pek akıcı değildi. Ayrıca zihniyet farlılıkları da var, Türkler daha duygusaldır ve tüm bunlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Sonuçta elbette Türk cankurtaranlarla tanıştık ve onlarla birlikte çalışmaya başladık” diye anlattı.
Rus cankurtaran, enkaz alanlarındaki arama-kurtarma ekiplerinin asıl görevinin ne olduğunu şöyle açıkladı:
Bizim işimiz ağır ekipmanlar (kırıcılar, pnömatik, hidrolik ekipmanlar) kullanarak enkazı adım adım kaldırmaktan oluşuyordu. Levhaları, kumu ve inşaat kalıntılarını dikkatli ama hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu, hayatları kurtarmanın tek yolu buydu. Bölgede kaldığımız süre boyunca devam eden artçı sarsıntılar da ayrıca zorluk yaşattı. Uyumaya gittiğimiz zaman bile odanın zemini titriyordu. Bu bizim için alışılmadık bir durumdu ve aynı zamanda işi de zorlaştırıyordu.
Deprem bölgesinde kaldıkları süre boyunca cankurtaranların zihinsel olarak çok zor zamanlar geçirdiğini de anlatan Gabdrahimov, “Cesetlerin sayısı inanılmazdı, her 15 dakikada bir tanesine rastlıyorduk. Çoğu zaman ölmüşlerin yakınları da oradaydı ve doğal olarak tepki veriyordu. Biz de insanız ve bu tür olayları geçiştiremezdik, bu trajediden dolayı çok acı çektik ve insanlara acıyorduk, tüm mağdurlarla birlikte üzülüyorduk” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda deprem bölgesinde insanların arasındaki yardımlaşmaya dikkat çeken Gabdrahimov, o zaman olanları şöyle anlattı:
Doğrudan sahada yemek yenebilecek yerleri organize eden yerel halkın karşılıklı yardımlaşması muhteşemdi. Herkes kurabiye, çay, atıştırmalık, ne olursa olsun elindeki her şeyi tezgahlara getirir ve böylece hem cankurtaranlara hem de akrabalarına büyük yardımı dokunurdu. Biz enkazın üzerindeyken bile kimilerinin su, kimilerinin çay, kimilerinin de lezzetli atıştırmalıklar getirmesi çok hoşumuza gidiyordu. Yardım etmek için daha uzun süre kalacaktık, ancak 10. günden sonra canlı birilerini bulma şansımız kalmamıştı, bu nedenle grubun geri gönderilmesine karar verildi.
© SputnikRusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı
Rusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı
© Sputnik