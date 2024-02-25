https://sputniknews.com.tr/20240225/almanya-ukraynaya-insani-yardimlarini-artiriyor-1081084045.html

Almanya, Ukrayna'ya insani yardımlarını artırıyor

Almanya, Ukrayna'ya insani yardımlarını artırıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarını 100 milyon Euro artırarak toplam yardım miktarını 1 milyar Euro’ya çıkarmaya... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T16:47+0300

2024-02-25T16:47+0300

2024-02-25T16:47+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

avrupa birliği

annalena baerbock

almanya dışişleri bakanlığı

kiev

berlin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0b/1079546495_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_737aa92eaae43311bb766d5d9f86df8d.jpg

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal ağındaki sayfasında, Ukrayna ziyareti kapsamında bir gün önce Odessa'yı bugün de Nikolayev şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un sözlerine yer verilirken, “Ukrayna'ya yönelik yardımlarımız her şeyden önce insanları desteklemekten ibarettir. Uluslararası yardımımızın temelini sivil altyapının yeniden inşası oluşturuyor. İnsani yardımlarımızı 100 milyon Euro arttırarak 1 milyar Euro’ya çıkarıyoruz” ifadesi kullanıldı.Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla yardım yapan ikinci ülke konumunda olan Almanya, Kiev’e son iki yıl içinde 32 milyar Euro mali ve askeri destek verdi.Alman hükümeti, 24 Şubat 2022'den bu yana ülkenin Ukrayna'ya "insani, mali ve silah yardımı şeklinde yaklaşık 32 milyar Euro tutarında" yardım sağladığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/alman-hukumeti-ukrayna-icin-ne-kadar-harcandigini-acikladi-1081063024.html

almanya

ukrayna

avrupa birliği

kiev

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, avrupa birliği, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, kiev, berlin