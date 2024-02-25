https://sputniknews.com.tr/20240225/almanya-ukraynaya-insani-yardimlarini-artiriyor-1081084045.html
Almanya, Ukrayna'ya insani yardımlarını artırıyor
Almanya, Ukrayna'ya insani yardımlarını artırıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarını 100 milyon Euro artırarak toplam yardım miktarını 1 milyar Euro’ya çıkarmaya... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T16:47+0300
2024-02-25T16:47+0300
2024-02-25T16:47+0300
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Alman Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal ağındaki sayfasında, Ukrayna ziyareti kapsamında bir gün önce Odessa'yı bugün de Nikolayev şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un sözlerine yer verilirken, “Ukrayna'ya yönelik yardımlarımız her şeyden önce insanları desteklemekten ibarettir. Uluslararası yardımımızın temelini sivil altyapının yeniden inşası oluşturuyor. İnsani yardımlarımızı 100 milyon Euro arttırarak 1 milyar Euro’ya çıkarıyoruz” ifadesi kullanıldı.Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla yardım yapan ikinci ülke konumunda olan Almanya, Kiev’e son iki yıl içinde 32 milyar Euro mali ve askeri destek verdi.Alman hükümeti, 24 Şubat 2022'den bu yana ülkenin Ukrayna'ya "insani, mali ve silah yardımı şeklinde yaklaşık 32 milyar Euro tutarında" yardım sağladığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/alman-hukumeti-ukrayna-icin-ne-kadar-harcandigini-acikladi-1081063024.html
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almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, avrupa birliği, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, kiev, berlin
almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, avrupa birliği, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, kiev, berlin
Almanya, Ukrayna'ya insani yardımlarını artırıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarını 100 milyon Euro artırarak toplam yardım miktarını 1 milyar Euro’ya çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.
Alman Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal ağındaki sayfasında, Ukrayna ziyareti kapsamında bir gün önce Odessa'yı bugün de Nikolayev şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un
sözlerine yer verilirken, “Ukrayna'ya yönelik yardımlarımız her şeyden önce insanları desteklemekten ibarettir. Uluslararası yardımımızın temelini sivil altyapının yeniden inşası oluşturuyor. İnsani yardımlarımızı 100 milyon Euro arttırarak 1 milyar Euro’ya çıkarıyoruz”
ifadesi kullanıldı.
Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla yardım yapan ikinci ülke konumunda olan Almanya, Kiev’e son iki yıl içinde 32 milyar Euro mali ve askeri destek verdi.
Alman hükümeti, 24 Şubat 2022'den bu yana ülkenin Ukrayna'ya "insani, mali ve silah yardımı şeklinde yaklaşık 32 milyar Euro tutarında" yardım sağladığını bildirdi.