https://sputniknews.com.tr/20240221/baerbock-g20-toplantisina-yine-ayni-sarkiyla-katiliyor-ukraynanin-yaninda-durmaya-devam-edecegiz-1080953644.html

Baerbock, G20 toplantısına yine aynı şarkıyla katılıyor: Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz

Baerbock, G20 toplantısına yine aynı şarkıyla katılıyor: Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

ABD’den sonra Avrupa ülkeleri arasında Kiev’e en fazla yardım yaptığıyla övünen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, halkı yeniden özgürlük içinde... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T12:24+0300

2024-02-21T12:24+0300

2024-02-21T12:24+0300

ukrayna krizi

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annalena baerbock

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Ukrayna’nın demokrasi ve özgürlük adına mücadele verdiğini savunan Baerbock, Brezilya'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'ya ölçülemez acılar çektirmeye devam ediyor ve kelimenin tam anlamıyla oradaki insanların kafasına silah dayıyor. Putin, 2 yıl sonra dünyanın Ukrayna'daki savaştan ve bunun dramatik küresel sonuçlarından kimin sorumlu olduğunu unutacağını düşünüyorsa yanılıyor. BM'nin temel ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz ve gerektiği sürece ve halkı yeniden barış ve özgürlük içinde yaşayana kadar Ukrayna'nın yanında duracağız" ifadelerini kullandı.Baerbock, Rus hükümeti gibi sadece en güçlü olanın haklarıyla ilgilenen dünya aktörlerinin acımasızlığına, uluslararası hukuka bağlılıklarıyla karşı durduklarını vurgularken, Almanya'nın Minsk anlaşmalarında oynadığı rolüyle birlikte ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması talebiyle sunulan karar taslağını veto etmesine ise değinmedi.Alman Bakan ayrıca Dünya Bankasının yetki alanının artık iklimin korunmasını da içermesi ve Afrika Birliğinin G20'ye katılmasının gecikmiş ama önemli adımlar olduğunu kaydetti.Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilim G20 toplantısında önemli konular arasında bulunuyor.G20'de Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin de yer alırken, G20 ülkeleri küresel ekonomik gücün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.Dünya nüfusunun yüzde 60'ını G20 ülkeleri bünyesinde bulunduruyor.

https://sputniknews.com.tr/20240221/lavrov-g20-disisleri-bakanlari-toplantisi-icin-brezilyada-1080944621.html

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almanya, annalena baerbock, g20, rusya, ukrayna, demokrasi, abd, kiev, brezilya