https://sputniknews.com.tr/20240221/lavrov-g20-disisleri-bakanlari-toplantisi-icin-brezilyada-1080944621.html
Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya’da
Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya’da
Sputnik Türkiye
Latin Amerika turu kapsamında Küba ve Venezüella’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak G20 toplantısı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:03+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Brezilya dönem başkanlığındaki ilk G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında, mevcut uluslararası sorunların ele alınacağını bildirirken, toplantıda “jeopolitik anlaşmazlıkların çözümü ve küresel ekonomik reformlara odaklanılacağı” ifade edildi.Lavrov’un, uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlar, nedenleri ve bu sorunları çözmek için atılması gereken adımlar ile ilgili Rusya’nın görüşünü bu toplantıda dile getireceği kaydedilen açıklamada, “Bölünmez ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik tüm diplomatik araçlara başvurmanın ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve işbirliğinin önemi vurgulanacak” denildi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, G20 toplantısı kapsamında “kalkınmakta olan ülkelerden mevkidaşlarıyla” birkaç görüşmenin planlandığı da eklendi.Brezilya, Lavrov’un Latin Amerika turunda son durak olurken, Rus bakan daha önce Küba ve Venezüella’yı ziyaret etmişti.Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile görüştüLavrov, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.Rus bakanın başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildiğinin ifade edildiği Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki tarafın heyetleri arasında toplantı yapıldığı belirtilerek Venezüella ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiği kaydedildi.Açıklamada, "Karakas ve Moskova, kritik sektörlerde dostluk ve dayanışmaya dayalı sağlam ilişkiler yürütüyor. Her iki ülke de Birleşmiş Milletlerin (BM) önemini korumak için daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor" ifadesine yer verildi.Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile verimli ve harika bir toplantı gerçekleştirdik. Rusya-Venezüella kapsamlı işbirliğinin tüm stratejik alanlarda güçlendirilmesi için birçok konuyu ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.Lavrov'u Venezüella 'da ağırlamaktan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Maduro, "Bilim, teknoloji, ekonomi ve enerji alanlarına yönelik dopdolu bir görüşme yaptık. Rusya ve Venezuela halkının refahı için mücadele eden kardeş insanlarız" dedi.Öte yandan Bakan Lavrov'un, ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lavrov-venezuella-ile-bariscil-nukleer-enerji-konusunda-isbirliginin-gelismesi-umut-verici-1080938230.html
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rusya, brezilya, g20, brics, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
rusya, brezilya, g20, brics, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya’da
Latin Amerika turu kapsamında Küba ve Venezüella’yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak G20 toplantısı için Brezilya’ya geçti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Brezilya dönem başkanlığındaki ilk G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında, mevcut uluslararası sorunların ele alınacağını bildirirken, toplantıda “jeopolitik anlaşmazlıkların çözümü ve küresel ekonomik reformlara odaklanılacağı” ifade edildi.
Lavrov’un, uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlar, nedenleri ve bu sorunları çözmek için atılması gereken adımlar ile ilgili Rusya’nın görüşünü bu toplantıda dile getireceği kaydedilen açıklamada, “Bölünmez ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik tüm diplomatik araçlara başvurmanın ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve işbirliğinin önemi vurgulanacak” denildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, G20 toplantısı kapsamında “kalkınmakta olan ülkelerden mevkidaşlarıyla” birkaç görüşmenin planlandığı da eklendi.
Brezilya, Lavrov’un Latin Amerika turunda son durak olurken, Rus bakan daha önce Küba ve Venezüella’yı ziyaret etmişti.
Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Lavrov, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.
Rus bakanın başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildiğinin ifade edildiği Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki tarafın heyetleri arasında toplantı yapıldığı belirtilerek Venezüella ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Karakas ve Moskova, kritik sektörlerde dostluk ve dayanışmaya dayalı sağlam ilişkiler yürütüyor. Her iki ülke de Birleşmiş Milletlerin (BM) önemini korumak için daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor" ifadesine yer verildi.
Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile verimli ve harika bir toplantı gerçekleştirdik. Rusya-Venezüella kapsamlı işbirliğinin tüm stratejik alanlarda güçlendirilmesi için birçok konuyu ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov'u Venezüella 'da ağırlamaktan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Maduro, "Bilim, teknoloji, ekonomi ve enerji alanlarına yönelik dopdolu bir görüşme yaptık. Rusya ve Venezuela halkının refahı için mücadele eden kardeş insanlarız" dedi.
Öte yandan Bakan Lavrov'un, ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldiği bildirildi.