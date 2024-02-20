https://sputniknews.com.tr/20240220/lavrov-venezuella-ile-bariscil-nukleer-enerji-konusunda-isbirliginin-gelismesi-umut-verici-1080938230.html
Lavrov: Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesi umut verici
Lavrov: Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesi umut verici
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesini umut verici olarak nitelendirdi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T23:07+0300
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2024-02-20T23:11+0300
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venezüella
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sergey lavrov
nükleer
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petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Venezüella ile barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliğinin geliştirilmesini umut verici bulduğunu söyledi.Venezüella 'daki görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, “Aynı zamanda bahsettiğimiz nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik yönler de umut verici” dedi.Ayrıca petrol üretimi, gaz sahalarının geliştirilmesi, tarım, tıp, uzay araştırmaları ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yapan Lavrov, “Bütün bu alanlarda işbirliğinin hızını ve hacmini artırma konusunda anlaştık” diye konuştu.‘Rusya muhalefetle diyalog konusunda Venezüella yetkililerine yardım etmeye hazır’Lavrov, Rusya’nın Venezüellalı yetkililer tarafından kabul edilebilir bir biçimde, resmi Karakas ile Venezüella muhalefeti arasında diyalog kurulmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.Lavrov, “Bolivarcı Cumhuriyetin meşru hükümetinin ilgi duyduğu ölçüde ve şekillerde yardım etmeye hazırız. Bu bizim kararlı tutumumuz, hiçbir zaman değişmedi ve böyle kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. ‘OPEC+ kapsamında Rusya ile Venezüella arasındaki işbirliği gelecek vaat ediyor’Lavrov, Rusya ile Venezüella arasındaki OPEC+ çerçevesindeki işbirliğinin gelecek vaat ettiğini vurgulayarak, “Ayrıca gaz ihraç eden ülkeler forumu OPEC+ çerçevesindeki işbirliğimizden de bahsettik. Bütün bunlar, bu yapılara dahil olan diğer ülkelerle ortak çalışmamızın çok ama çok gelecek vaat eden alanlarıdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lavrovun-latin-amerika-turunda-yeni-duragi-venezuella-1080904115.html
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venezüella, latin amerika, rusya, sergey lavrov, nükleer, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
venezüella, latin amerika, rusya, sergey lavrov, nükleer, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
Lavrov: Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesi umut verici
23:07 20.02.2024 (güncellendi: 23:11 20.02.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezüella ile barışçıl nükleer enerji konusunda işbirliğinin gelişmesini umut verici olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Venezüella ile barışçıl amaçlı nükleer enerji kullanımı konusunda işbirliğinin geliştirilmesini umut verici bulduğunu söyledi.
Venezüella 'daki görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, “Aynı zamanda bahsettiğimiz nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik yönler de umut verici” dedi.
Ayrıca petrol üretimi, gaz sahalarının geliştirilmesi, tarım, tıp, uzay araştırmaları ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yapan Lavrov, “Bütün bu alanlarda işbirliğinin hızını ve hacmini artırma konusunda anlaştık” diye konuştu.
‘Rusya muhalefetle diyalog konusunda Venezüella yetkililerine yardım etmeye hazır’
Lavrov, Rusya’nın Venezüellalı yetkililer tarafından kabul edilebilir bir biçimde, resmi Karakas ile Venezüella muhalefeti arasında diyalog kurulmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.
Lavrov, “Bolivarcı Cumhuriyetin meşru hükümetinin ilgi duyduğu ölçüde ve şekillerde yardım etmeye hazırız. Bu bizim kararlı tutumumuz, hiçbir zaman değişmedi ve böyle kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
‘OPEC+ kapsamında Rusya ile Venezüella arasındaki işbirliği gelecek vaat ediyor’
Lavrov, Rusya ile Venezüella arasındaki OPEC+ çerçevesindeki işbirliğinin gelecek vaat ettiğini vurgulayarak, “Ayrıca gaz ihraç eden ülkeler forumu OPEC+ çerçevesindeki işbirliğimizden de bahsettik. Bütün bunlar, bu yapılara dahil olan diğer ülkelerle ortak çalışmamızın çok ama çok gelecek vaat eden alanlarıdır" dedi.