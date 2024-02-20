https://sputniknews.com.tr/20240220/lavrovun-latin-amerika-turunda-yeni-duragi-venezuella-1080904115.html
Lavrov’un Latin Amerika turunda yeni durağı Venezüella
Lavrov’un Latin Amerika turunda yeni durağı Venezüella
Sputnik Türkiye
Latin Amerika turuna Küba ziyaretiyle başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ikinci durağı Venezüella oldu. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:43+0300
2024-02-20T09:43+0300
2024-02-20T09:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün başlayan Latin Amerika turu kapsamında Küba’dan Venezüella’ya geçerek başkent Caracas’a ulaştı.Rus bakan burada Venezüellalı mevkidaşı Yván Gil, ülke lideri Nicolas Maduro ve yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Venezüella ziyaretinin gündeminde stratejik ortaklığın geliştirilmesi, siyasi diyalog ve iki ülkenin ticaret, yatırım ve kültür alanlarındaki ortak projelerinin olduğu bildirildi.Masaya yatırılacak olası konular arasında Maduro’nun Rusya ziyaretinin organizasyonu da var.Venezüella Devlet Başkanı Maduro, yakında Rusya’nın St. Petersburg şehrini ziyaret etmeye hazırlandığını duyurmuştu.Lavrov, Venezüella ziyaretinin ardından Brezilya’ya geçerek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, küba
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, küba
Lavrov’un Latin Amerika turunda yeni durağı Venezüella
Latin Amerika turuna Küba ziyaretiyle başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ikinci durağı Venezüella oldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün başlayan Latin Amerika turu kapsamında Küba’dan Venezüella’ya geçerek başkent Caracas’a ulaştı.
Rus bakan burada Venezüellalı mevkidaşı Yván Gil, ülke lideri Nicolas Maduro ve yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Venezüella ziyaretinin gündeminde stratejik ortaklığın geliştirilmesi, siyasi diyalog ve iki ülkenin ticaret, yatırım ve kültür alanlarındaki ortak projelerinin olduğu bildirildi.
Masaya yatırılacak olası konular arasında Maduro’nun Rusya ziyaretinin organizasyonu da var.
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, yakında Rusya’nın St. Petersburg şehrini ziyaret etmeye hazırlandığını duyurmuştu.
Lavrov, Venezüella ziyaretinin ardından Brezilya’ya geçerek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.