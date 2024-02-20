https://sputniknews.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html

Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu

Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T09:05+0300

2024-02-20T09:05+0300

2024-02-20T09:05+0300

dünya

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

rusya

brics

sergey lavrov

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Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.Demecinde Rusya’nın verdiği mücadeleye de yer veren Maduro, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada Batı'yı yendiğini ve ekonomik olarak da güçlendiğini söylerken şu şekilde konuştu:Lavrov Venezüella’daKüba ile birlikte Latin Amerika turunu sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella’ya ulaştı.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Lavrov Latin Amerika turunun başladığı Küba'yı ziyaret ettikten sonra Venezüella'nın başkenti Caracas 'a vardı.Lavrov'un Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240131/lavrov-bricsin-neden-genisledigini-acikladi-1080229992.html

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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, rusya, brics, sergey lavrov