https://sputniknews.com.tr/20240220/maduro-venezuellanin-yakinda-bricse-katilacagini-duyurdu-1080903549.html
Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu
Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:05+0300
2024-02-20T09:05+0300
2024-02-20T09:05+0300
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Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.Demecinde Rusya’nın verdiği mücadeleye de yer veren Maduro, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada Batı'yı yendiğini ve ekonomik olarak da güçlendiğini söylerken şu şekilde konuştu:Lavrov Venezüella’daKüba ile birlikte Latin Amerika turunu sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella’ya ulaştı.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Lavrov Latin Amerika turunun başladığı Küba'yı ziyaret ettikten sonra Venezüella'nın başkenti Caracas 'a vardı.Lavrov'un Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/lavrov-bricsin-neden-genisledigini-acikladi-1080229992.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, rusya, brics, sergey lavrov
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, rusya, brics, sergey lavrov
Maduro, Venezüella’nın yakında BRICS'e katılacağını duyurdu
Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.
Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurdu.
TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.
Demecinde Rusya’nın verdiği mücadeleye de yer veren Maduro, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada Batı'yı yendiğini ve ekonomik olarak da güçlendiğini söylerken şu şekilde konuştu:
Rusya bugün ekonomik olarak daha güçlü, Rusya bugün savaş alanında kazanıyor, Batı'yı savaş alanında yeniyor. Batı, NATO, Ukrayna'yı savaşa soktu. Ve bu savaş Amerika Birleşik Devletleri için dayanılmaz bir hal aldı.
Küba ile birlikte Latin Amerika turunu sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella’ya ulaştı.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Lavrov Latin Amerika turunun başladığı Küba'yı ziyaret ettikten sonra Venezüella'nın başkenti Caracas 'a vardı.
Lavrov'un Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmelerde bulunması planlanıyor.