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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-son-bir-haftada-ukraynadaki-hedeflere-37-saldiri-duzenledi-1081044494.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu son bir haftada Ukrayna’daki hedeflere 37 saldırı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu son bir haftada Ukrayna’daki hedeflere 37 saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 17-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna ordusunun askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T19:39+0300
2024-02-23T19:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 17-23 Şubat dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirdi. Bu yöndeki çatışmalarda Ukraynalı 390’dan fazla asker, 4 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil ve 25 topçu sistemi imha edildi.Donetsk yönünde, Pobeda köyünü özgürleştiren Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı mevziler ele geçirdi. Bu yönde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 12 karşı saldırısını püskürten birlikler, 2 bin 560'tan fazla Ukraynalı asker, 12 tank, 31 zırhlı muharebe aracı, 58 otomobil, 13 topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracını yok etti.Avdeyevka yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri son bir hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının 39 saldırısını püskürttü. Rus birlikleri, 2 bin 900’den fazla Ukraynalı asker, 4 tank, 37 zırhlı muharebe aracı, 90 otomobil, 8 topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracını imha etti.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri ön cephedeki durumu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Buradaki çatışmalarda Ukraynalı bin 195 asker, 6 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 23 otomobil ve 16 topçu sistemi yok edildi.Herson yönünde, Krınki köyünün kontrolünü ele geçiren Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teöhizatına ağır kayıplar verdirdi. Ukraynalı 460'tan fazla asker, 5 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 33 otomobil, 6 tekne ve 14 topçu sistemi imha edildi.Rus ordusu, askeri-endüstriyel kompleks ve hava sahası altyapısı işletmeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 37 saldırı gerçekleştirdi.Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, bir Patriot hava savunma sistemi, 7 Storm Shadow füzesi ve 652 insansız hava aracını düşürdü.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 572 uçak, 267 helikopter, 13 bin 223 insansız hava aracı, 473 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 188 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 223 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 145 sahra ve havan topu ile 18 bin 981 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/orban-ukrayna-batinin-tum-askeri-ve-mali-yardimlarina-ragmen-rusyayi-yenemez-1081037503.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu son bir haftada Ukrayna’daki hedeflere 37 saldırı düzenledi

19:39 23.02.2024
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Rusya'nın özel operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 17-23 Şubat tarihleri arasında Ukrayna ordusunun askeri tesislerine, askeri havalimanlarının altyapısına, cephanelik ve yakıt üslerine yüksek hassasiyetli silahlarla 37 grup saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 17-23 Şubat dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 25 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirdi. Bu yöndeki çatışmalarda Ukraynalı 390’dan fazla asker, 4 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil ve 25 topçu sistemi imha edildi.
Donetsk yönünde, Pobeda köyünü özgürleştiren Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı mevziler ele geçirdi. Bu yönde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 12 karşı saldırısını püskürten birlikler, 2 bin 560'tan fazla Ukraynalı asker, 12 tank, 31 zırhlı muharebe aracı, 58 otomobil, 13 topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracını yok etti.
Avdeyevka yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri son bir hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının 39 saldırısını püskürttü. Rus birlikleri, 2 bin 900’den fazla Ukraynalı asker, 4 tank, 37 zırhlı muharebe aracı, 90 otomobil, 8 topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracını imha etti.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri ön cephedeki durumu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Buradaki çatışmalarda Ukraynalı bin 195 asker, 6 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 23 otomobil ve 16 topçu sistemi yok edildi.
Herson yönünde, Krınki köyünün kontrolünü ele geçiren Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teöhizatına ağır kayıplar verdirdi. Ukraynalı 460'tan fazla asker, 5 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 33 otomobil, 6 tekne ve 14 topçu sistemi imha edildi.
Rus ordusu, askeri-endüstriyel kompleks ve hava sahası altyapısı işletmeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla 37 saldırı gerçekleştirdi.
Rus hava savunma sistemleri son bir haftada Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, bir Patriot hava savunma sistemi, 7 Storm Shadow füzesi ve 652 insansız hava aracını düşürdü.
Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 572 uçak, 267 helikopter, 13 bin 223 insansız hava aracı, 473 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 188 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 223 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 145 sahra ve havan topu ile 18 bin 981 adet özel askeri araç imha edildi.
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