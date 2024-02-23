Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağını vurguladı.
Macar Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Batı ne kadar silah ve askeri yardım verirse versin, Ukrayna çatışmada Rusya'yı yenemeyecek, bu nedenle çatışmanın diplomatik yoldan çözülmesi gerekiyor" dedi.
Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
NATO'nun 'ilk dakikadan itibaren' Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladığını, bu nedenle çatışmanın er ya da geç diplomatik olarak çözüleceğini kaydeden Orban, Batılı liderlerin yaptıkları hata nedeniyle Avrupa'nın ekonomik iflasa yaklaştığını kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı.
Orban, "Er ya da geç Batı'da birileri ellerini havaya kaldırıp 'Hata yaptım!' demek zorunda kalacak" diye ekledi.
Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
NATO'nun 'ilk dakikadan itibaren' Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladığını, bu nedenle çatışmanın er ya da geç diplomatik olarak çözüleceğini kaydeden Orban, Batılı liderlerin yaptıkları hata nedeniyle Avrupa'nın ekonomik iflasa yaklaştığını kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı.
Orban, "Er ya da geç Batı'da birileri ellerini havaya kaldırıp 'Hata yaptım!' demek zorunda kalacak" diye ekledi.