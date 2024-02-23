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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/orban-ukrayna-batinin-tum-askeri-ve-mali-yardimlarina-ragmen-rusyayi-yenemez-1081037503.html
Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez
Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağını vurguladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T16:27+0300
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Macar Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Batı ne kadar silah ve askeri yardım verirse versin, Ukrayna çatışmada Rusya'yı yenemeyecek, bu nedenle çatışmanın diplomatik yoldan çözülmesi gerekiyor" dedi.Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.NATO'nun 'ilk dakikadan itibaren' Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladığını, bu nedenle çatışmanın er ya da geç diplomatik olarak çözüleceğini kaydeden Orban, Batılı liderlerin yaptıkları hata nedeniyle Avrupa'nın ekonomik iflasa yaklaştığını kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı.Orban, "Er ya da geç Batı'da birileri ellerini havaya kaldırıp 'Hata yaptım!' demek zorunda kalacak" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/putin-ordumuzun-her-zaman-savasa-hazir-olmasi-rusyanin-en-buyuk-guvenligidir-1081032512.html
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Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez

16:27 23.02.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağını vurguladı.
Macar Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Batı ne kadar silah ve askeri yardım verirse versin, Ukrayna çatışmada Rusya'yı yenemeyecek, bu nedenle çatışmanın diplomatik yoldan çözülmesi gerekiyor" dedi.

Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

NATO'nun 'ilk dakikadan itibaren' Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladığını, bu nedenle çatışmanın er ya da geç diplomatik olarak çözüleceğini kaydeden Orban, Batılı liderlerin yaptıkları hata nedeniyle Avrupa'nın ekonomik iflasa yaklaştığını kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı.

Orban, "Er ya da geç Batı'da birileri ellerini havaya kaldırıp 'Hata yaptım!' demek zorunda kalacak" diye ekledi.
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