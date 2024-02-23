https://sputniknews.com.tr/20240223/orban-ukrayna-batinin-tum-askeri-ve-mali-yardimlarina-ragmen-rusyayi-yenemez-1081037503.html

Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez

Orban: Ukrayna, Batı'nın tüm askeri ve mali yardımlarına rağmen Rusya'yı yenemez

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağını vurguladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T16:27+0300

2024-02-23T16:27+0300

2024-02-23T16:27+0300

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Macar Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Batı ne kadar silah ve askeri yardım verirse versin, Ukrayna çatışmada Rusya'yı yenemeyecek, bu nedenle çatışmanın diplomatik yoldan çözülmesi gerekiyor" dedi.Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.NATO'nun 'ilk dakikadan itibaren' Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladığını, bu nedenle çatışmanın er ya da geç diplomatik olarak çözüleceğini kaydeden Orban, Batılı liderlerin yaptıkları hata nedeniyle Avrupa'nın ekonomik iflasa yaklaştığını kabul etmek zorunda kalacağını vurguladı.Orban, "Er ya da geç Batı'da birileri ellerini havaya kaldırıp 'Hata yaptım!' demek zorunda kalacak" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240223/putin-ordumuzun-her-zaman-savasa-hazir-olmasi-rusyanin-en-buyuk-guvenligidir-1081032512.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, viktor orban, macaristan, ab, nato, yaptırım, ekonomik yaptırım