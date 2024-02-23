https://sputniknews.com.tr/20240223/putin-ordumuzun-her-zaman-savasa-hazir-olmasi-rusyanin-en-buyuk-guvenligidir-1081032512.html
Putin: Ordumuzun her zaman savaşa hazır olması Rusya’nın en büyük güvenliğidir
Putin: Ordumuzun her zaman savaşa hazır olması Rusya’nın en büyük güvenliğidir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle halka seslendi. Ülke lideri, ordu ve filonun üst düzeyde savaşa hazır olma... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T12:38+0300
2024-02-23T12:38+0300
2024-02-23T12:38+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
23 şubat vatan savunucuları günü
ukrayna
ordu
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savunma
rusya savunma bakanlığı
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajında, “Gazilerimizi, silahlı kuvvetlerimizin askeri ve sivil personelini, orduda hizmetten geçen herkesi Vatan Savunucuları Günü ile tebrik ediyorum” ifadesine yer verildi. 23 Şubat’ın, Rusya’da en çok saygı duyulan günlerden biri olduğunu kaydeden ülke lideri, “Günümüz dünyasında birçok endişe verici sorun ve risk var. Bu nedenle ordumuzun ve filomuzun güçlü potansiyeli ve üst düzeyde savaşa hazır olma durumu, Rusya’nın güvenliği, özgür ve bağımsız bir şekilde gelişiminin garantisidir” dedi.Vatana bağlılık, onu koruma ve toprağın her karışını savunma görevinin her zaman Rusya’nın en önemli ve tartışmasız değerleri olduğunu kaydeden Putin, tüm vatandaşların vatan savunucularının gücüne ve güvenirliğine inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’daki özel askeri harekata katılanların gerçek birer halk kahramanı olduğunu dile getiren Rusya lideri, şunu dedi:Rus savunma sanayisi işletmelerinin son yıllarda, ordunun en çok duyduğu silahın üretimini ve teslimini kat kat artırdığını ifade eden Putin, bunların başta hassas füzeler, insansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlar, toplar ve hava savunma sistemleri olduğunu belirterek, “Sırada, askeri alanda yapay zeka teknolojilerinin uygulanması var” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/putin-tu-160m-supersonik-stratejik-bombardiman-ucagiyla-ucus-gerceklestirdi-1080999912.html
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vladimir putin, rusya, 23 şubat vatan savunucuları günü, ukrayna, ordu, toprak, savunma, rusya savunma bakanlığı, kremlin
vladimir putin, rusya, 23 şubat vatan savunucuları günü, ukrayna, ordu, toprak, savunma, rusya savunma bakanlığı, kremlin
Putin: Ordumuzun her zaman savaşa hazır olması Rusya’nın en büyük güvenliğidir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle halka seslendi. Ülke lideri, ordu ve filonun üst düzeyde savaşa hazır olma durumunun Rusya’nın güvenliği ve bağımsız bir şekilde gelişiminin garantisi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajında, “Gazilerimizi, silahlı kuvvetlerimizin askeri ve sivil personelini, orduda hizmetten geçen herkesi Vatan Savunucuları Günü ile tebrik ediyorum” ifadesine yer verildi. 23 Şubat’ın, Rusya’da en çok saygı duyulan günlerden biri olduğunu kaydeden ülke lideri, “Günümüz dünyasında birçok endişe verici sorun ve risk var. Bu nedenle ordumuzun ve filomuzun güçlü potansiyeli ve üst düzeyde savaşa hazır olma durumu, Rusya’nın güvenliği, özgür ve bağımsız bir şekilde gelişiminin garantisidir” dedi.
Vatana bağlılık, onu koruma ve toprağın her karışını savunma görevinin her zaman Rusya’nın en önemli ve tartışmasız değerleri olduğunu kaydeden Putin, tüm vatandaşların vatan savunucularının gücüne ve güvenirliğine inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ordumuz ve filomuzla, zorlu savaşlarda çelikleşen inatçı ve yılmaz karakterleriyle, Rus savaş okuluna, büyük komutanların bıraktığı mirasa, atalarının deneyimine bağlı kalmalarıyla gurur duyuyoruz.”
Ukrayna’daki özel askeri harekata katılanların gerçek birer halk kahramanı olduğunu dile getiren Rusya lideri, şunu dedi:
“Gerçek savaş deneyimini dikkate alarak Silahlı Kuvvetlerimizi mümkün olan her şekilde güçlendirmeye, sürekli teknik ekipmanla donatılmasını ve modernizasyonunu sağlamaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle stratejik nükleer güçlerindeki modern silah ve teçhizatın payı yüzde 95’i, nükleer üçlünün deniz unsurunda da neredeyse yüzde 100’ü buldu.”
Rus savunma sanayisi işletmelerinin son yıllarda, ordunun en çok duyduğu silahın üretimini ve teslimini kat kat artırdığını ifade eden Putin, bunların başta hassas füzeler, insansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlar, toplar ve hava savunma sistemleri olduğunu belirterek, “Sırada, askeri alanda yapay zeka teknolojilerinin uygulanması var” diye ekledi.