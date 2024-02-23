https://sputniknews.com.tr/20240223/putin-ordumuzun-her-zaman-savasa-hazir-olmasi-rusyanin-en-buyuk-guvenligidir-1081032512.html

Putin: Ordumuzun her zaman savaşa hazır olması Rusya’nın en büyük güvenliğidir

Putin: Ordumuzun her zaman savaşa hazır olması Rusya’nın en büyük güvenliğidir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle halka seslendi. Ülke lideri, ordu ve filonun üst düzeyde savaşa hazır olma... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T12:38+0300

2024-02-23T12:38+0300

2024-02-23T12:38+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

23 şubat vatan savunucuları günü

ukrayna

ordu

toprak

savunma

rusya savunma bakanlığı

kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajında, “Gazilerimizi, silahlı kuvvetlerimizin askeri ve sivil personelini, orduda hizmetten geçen herkesi Vatan Savunucuları Günü ile tebrik ediyorum” ifadesine yer verildi. 23 Şubat’ın, Rusya’da en çok saygı duyulan günlerden biri olduğunu kaydeden ülke lideri, “Günümüz dünyasında birçok endişe verici sorun ve risk var. Bu nedenle ordumuzun ve filomuzun güçlü potansiyeli ve üst düzeyde savaşa hazır olma durumu, Rusya’nın güvenliği, özgür ve bağımsız bir şekilde gelişiminin garantisidir” dedi.Vatana bağlılık, onu koruma ve toprağın her karışını savunma görevinin her zaman Rusya’nın en önemli ve tartışmasız değerleri olduğunu kaydeden Putin, tüm vatandaşların vatan savunucularının gücüne ve güvenirliğine inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’daki özel askeri harekata katılanların gerçek birer halk kahramanı olduğunu dile getiren Rusya lideri, şunu dedi:Rus savunma sanayisi işletmelerinin son yıllarda, ordunun en çok duyduğu silahın üretimini ve teslimini kat kat artırdığını ifade eden Putin, bunların başta hassas füzeler, insansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlar, toplar ve hava savunma sistemleri olduğunu belirterek, “Sırada, askeri alanda yapay zeka teknolojilerinin uygulanması var” diye ekledi.

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vladimir putin, rusya, 23 şubat vatan savunucuları günü, ukrayna, ordu, toprak, savunma, rusya savunma bakanlığı, kremlin