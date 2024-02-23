https://sputniknews.com.tr/20240223/bidenden-ukrayna-ve-navalniy-nedeniyle-rusyaya-yonelik-500ten-fazla-yaptirim-1081036054.html

Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım

Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy’ın ölümü ve Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya karşı 500’den fazla yeni yaptırımı uygulamaya koyacaklarını belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T15:46+0300

2024-02-23T15:46+0300

2024-02-23T15:46+0300

dünya

abd

joe biden

beyaz saray

aleksey navalnıy

dmitriy peskov

sergey lavrov

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Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’yı işgal için sürdürdüğü savaş ve Aleksey Navalnıy’in ölümünden dolayı bugün Rusya’ya yönelik 500’den fazla yeni yaptırım ilan ediyorum” açıklamasında bulundu. Biden, “Ayrıca, Rus savaş makinesine gizli destek verdiklerinden dolayı yaklaşık 100 işletmeye yönelik yeni ihracat kısıtlamaları getiriyoruz” ifadesini kullandı.ABD’nin yeni yaptırımlarının Rusya’nın finansal sektörü ve silah sanayisinin yanı sıra, yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ve Navalnıy’in tutukluluğuyla bağlantılı olduğu iddia edilen işletmeleri kapsayacağı belirtildi. Rusya, bunun bir iç meselesi olduğunu açıklamıştı Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy’ın ölümü nedeniyle Rusya’ya yönelik ithamların asılsız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya’nın iç meselelerine karışma hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy'ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti. Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı vurgulanmıştı. Fakat Departman, müdahalelerin müspet sonuç vermediğini dile getirmişti. Yapılan otopsi sonucu Navalnıy’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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abd, joe biden, beyaz saray, aleksey navalnıy, dmitriy peskov, sergey lavrov