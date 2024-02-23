Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım

Türkiye
Prof. Ahmet Ercan'dan Bursa depremiyle ilgili ilk açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zekada en çok kullanılan tekniklerden birisi de yüz verinizin alınıp merkezde işlenmesi'
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
DEM Parti İstanbul aday listesi krizinin perde arkası
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Washington Post: Ukrayna askerleri Avdeyevka’dan kaos içinde kaçtı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor
18:20
8 dk
SESLİ HABER
Kiev, Polonyalıları kızdıracak: Çiftçilerin amacı Ukraynalıları aşağılamak
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD halkının yüzde 70’i Biden’ı yaşlı buluyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’ın yapay zeka için 2023’te gizlice Beyaz Saray’a geldiği iddia edildi
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Rusya bir savaş makinesi, Hitler’i ve Napolyon’u yendi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Suudi uzman: Rusya’yı stratejik ortak olarak görüyoruz
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD istihbaratı beni takip etti, Putin röportajına engel olmak istedi
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Rusya karşıtı Amerikalı siyasetçi terörist listesine dahil edildi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Pasaportumuzun itibarı zedelenmiştir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye nasıl Avrupa'nın çöp merkezi oldu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Batı başaramayacak, Ukrayna toprakları kaybetti
11:41
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Başbakanı’ndan itiraf: Cephede üstünlük Rusya’da
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Amerika, fantezilerini tüketti
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240223/bidenden-ukrayna-ve-navalniy-nedeniyle-rusyaya-yonelik-500ten-fazla-yaptirim-1081036054.html
Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım
Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy’ın ölümü ve Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya karşı 500’den fazla yeni yaptırımı uygulamaya koyacaklarını belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T15:46+0300
2024-02-23T15:46+0300
dünya
abd
joe biden
beyaz saray
aleksey navalnıy
dmitriy peskov
sergey lavrov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080994582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d44cd892cb1329a4bf90fb7c945aff1c.jpg
Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’yı işgal için sürdürdüğü savaş ve Aleksey Navalnıy’in ölümünden dolayı bugün Rusya’ya yönelik 500’den fazla yeni yaptırım ilan ediyorum” açıklamasında bulundu. Biden, “Ayrıca, Rus savaş makinesine gizli destek verdiklerinden dolayı yaklaşık 100 işletmeye yönelik yeni ihracat kısıtlamaları getiriyoruz” ifadesini kullandı.ABD’nin yeni yaptırımlarının Rusya’nın finansal sektörü ve silah sanayisinin yanı sıra, yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ve Navalnıy’in tutukluluğuyla bağlantılı olduğu iddia edilen işletmeleri kapsayacağı belirtildi. Rusya, bunun bir iç meselesi olduğunu açıklamıştı Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy’ın ölümü nedeniyle Rusya’ya yönelik ithamların asılsız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya’nın iç meselelerine karışma hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy'ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti. Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı vurgulanmıştı. Fakat Departman, müdahalelerin müspet sonuç vermediğini dile getirmişti. Yapılan otopsi sonucu Navalnıy’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240223/ermenistan-fransayla-askeri-isbirligi-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-1081033943.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080994582_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c22531dd9bf82549735596a31e2e0968.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, beyaz saray, aleksey navalnıy, dmitriy peskov, sergey lavrov
abd, joe biden, beyaz saray, aleksey navalnıy, dmitriy peskov, sergey lavrov

Biden’den Ukrayna ve Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yönelik 500’ten fazla yaptırım

15:46 23.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalnıy’ın ölümü ve Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’ya karşı 500’den fazla yeni yaptırımı uygulamaya koyacaklarını belirtti.
Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’yı işgal için sürdürdüğü savaş ve Aleksey Navalnıy’in ölümünden dolayı bugün Rusya’ya yönelik 500’den fazla yeni yaptırım ilan ediyorum” açıklamasında bulundu. Biden, “Ayrıca, Rus savaş makinesine gizli destek verdiklerinden dolayı yaklaşık 100 işletmeye yönelik yeni ihracat kısıtlamaları getiriyoruz” ifadesini kullandı.
ABD’nin yeni yaptırımlarının Rusya’nın finansal sektörü ve silah sanayisinin yanı sıra, yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu ve Navalnıy’in tutukluluğuyla bağlantılı olduğu iddia edilen işletmeleri kapsayacağı belirtildi.

Rusya, bunun bir iç meselesi olduğunu açıklamıştı

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy’ın ölümü nedeniyle Rusya’ya yönelik ithamların asılsız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Rusya’nın iç meselelerine karışma hakkına sahip olmadığını dile getirmişti.
Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu ıslahevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy'ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti.
Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı vurgulanmıştı. Fakat Departman, müdahalelerin müspet sonuç vermediğini dile getirmişti. Yapılan otopsi sonucu Navalnıy’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
DÜNYA
Ermenistan: Fransa'yla askeri işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor
14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала