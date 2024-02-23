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https://sputniknews.com.tr/20240223/ermenistan-fransayla-askeri-isbirligi-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-1081033943.html
Ermenistan: Fransa'yla askeri işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor
Ermenistan: Fransa'yla askeri işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Erivan ve Paris arasındaki askeri işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını belirtti. Fransız Bakan Lecornu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T14:19+0300
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Ermeni Savunma Bakanı Papikyan ve Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu, Erivan'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Papikyan, "Eylül 2022'de Ermenistan'ın egemen toprakları işgal edildikten sonra savunma alanındaki ilişkileri çeşitlendirmenin gerekli olduğu ortaya çıktı ve biz de kendimize bu görevi verdik. Ermenistan'ın ülkenin ve Ermeni halkının çıkarlarına göre kiminle ve hangi düzeyde işbirliği yapılacağına karar vermesi kendi egemenlik hakkıdır" dedi.Ermenistan'ın bu bağlamda Fransa'yla yürüttüğü askeri işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını savunan Papikyan, bu işbirliğinin Rusya'yla olan mevcut işbirliğiyle çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine "Hem Fransa hem de İran'la işbirliği yapmak bizim hakkımız. Fransa ve İran, bu hakkımıza saygı duyuyor. Rus meslektaşlarımızın da buna saygı duyması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.Papikyan, Ermenistan'ın ülkenin çıkarlarına hizmet eden işbirlikleri konusunda hiçbir tabusu bulunmadığını da kaydetti.'Ermenistan'a hava savunma sistemleri için füze vermeye hazırız'Diğer taraftan Fransız Bakan Lecornu, Paris'in talep halinde Erivan'a hava savunma sistemleri için kısa, orta ve menzilli füzeler vermeye hazır olduğunu söyledi.Ermeni tarafıyla özellikle kısa menzilli Mistral taşınabilir hava savunma sistemlerini istişare ettiklerini ve bunları kullanmanın çok basit olduğunu anlatan Lecornu, Fransa'nın gökyüzünü orta mesafelerde de korumayı önereceğini sözlerine ekledi.Macron, Paşinyan'a askeri destek sözü vermiştiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlamıştı.Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini dile getirmişti.Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı konusunda 'tüm belirsizlikleri' gidermesi gerektiğini savunarak, sınırların çizilmesi hususunda da iyi niyetle çalışılmasının sınırdaki birliklerin geri çekilmesi açısından gerekli olduğunu söylemişti.
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ermenistan, azerbaycan, fransa, silah, hava savunma, hava savunma sistemi, füze
ermenistan, azerbaycan, fransa, silah, hava savunma, hava savunma sistemi, füze

Ermenistan: Fransa'yla askeri işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor

14:19 23.02.2024 (güncellendi: 14:20 23.02.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Erivan ve Paris arasındaki askeri işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını belirtti. Fransız Bakan Lecornu, Erivan'a hava savunma sistemleri için füze vermeye hazır olduklarını söyledi.
Ermeni Savunma Bakanı Papikyan ve Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu, Erivan'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Papikyan, "Eylül 2022'de Ermenistan'ın egemen toprakları işgal edildikten sonra savunma alanındaki ilişkileri çeşitlendirmenin gerekli olduğu ortaya çıktı ve biz de kendimize bu görevi verdik. Ermenistan'ın ülkenin ve Ermeni halkının çıkarlarına göre kiminle ve hangi düzeyde işbirliği yapılacağına karar vermesi kendi egemenlik hakkıdır" dedi.

Ermenistan'ın bu bağlamda Fransa'yla yürüttüğü askeri işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını savunan Papikyan, bu işbirliğinin Rusya'yla olan mevcut işbirliğiyle çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine "Hem Fransa hem de İran'la işbirliği yapmak bizim hakkımız. Fransa ve İran, bu hakkımıza saygı duyuyor. Rus meslektaşlarımızın da buna saygı duyması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Papikyan, Ermenistan'ın ülkenin çıkarlarına hizmet eden işbirlikleri konusunda hiçbir tabusu bulunmadığını da kaydetti.

'Ermenistan'a hava savunma sistemleri için füze vermeye hazırız'

Diğer taraftan Fransız Bakan Lecornu, Paris'in talep halinde Erivan'a hava savunma sistemleri için kısa, orta ve menzilli füzeler vermeye hazır olduğunu söyledi.

Ermeni tarafıyla özellikle kısa menzilli Mistral taşınabilir hava savunma sistemlerini istişare ettiklerini ve bunları kullanmanın çok basit olduğunu anlatan Lecornu, Fransa'nın gökyüzünü orta mesafelerde de korumayı önereceğini sözlerine ekledi.

Macron, Paşinyan'a askeri destek sözü vermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlamıştı.

Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini dile getirmişti.

Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı konusunda 'tüm belirsizlikleri' gidermesi gerektiğini savunarak, sınırların çizilmesi hususunda da iyi niyetle çalışılmasının sınırdaki birliklerin geri çekilmesi açısından gerekli olduğunu söylemişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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