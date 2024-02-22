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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ingiltere-kraliyet-donanmasi-yemen-aciklarinda-bir-gemi-saldiriya-ugradi-1081003201.html
İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı
İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:30+0300
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israil- filistin çatışması
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UKMTO’nun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aden Limanı’nın yaklaşık 70 mil güneydoğusunda bir geminin saldırıya uğradığı ifade edildi.Açıklamada, “UKMTO, Yemen, Aden Limanı’nın 70 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olay hakkında bilgilendirildi. Yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.Üçüncü bir taraftan bilgisi verilen olayı saldırı olarak sınıflandıran UKMTO, daha sonra ise güncel bilgilerin yer aldığı bir bildiri daha yayınladı. Açıklamada, gemiye 2 füze ateşlendiği, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtilirken, Koalisyon güçlerinin ise misilleme önlemleri aldığı vurgulandı.Buna ek olarak Reuters, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'e atıfta bulunarak Aden’in 63 deniz mili güneydoğusunda İngiltere’ye ait Palau bandıralı bir kargo gemisine iki füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail’le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığında hızlı bir azalma oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-6-hava-saldirisi-duzenledi-1080952865.html
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İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı

17:30 22.02.2024
© AP PhotoDeniz Donanma Gemi Kızıldeniz
Deniz Donanma Gemi Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AP Photo
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İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.
UKMTO’nun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aden Limanı’nın yaklaşık 70 mil güneydoğusunda bir geminin saldırıya uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, “UKMTO, Yemen, Aden Limanı’nın 70 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olay hakkında bilgilendirildi. Yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.
Üçüncü bir taraftan bilgisi verilen olayı saldırı olarak sınıflandıran UKMTO, daha sonra ise güncel bilgilerin yer aldığı bir bildiri daha yayınladı. Açıklamada, gemiye 2 füze ateşlendiği, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtilirken, Koalisyon güçlerinin ise misilleme önlemleri aldığı vurgulandı.
Buna ek olarak Reuters, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'e atıfta bulunarak Aden’in 63 deniz mili güneydoğusunda İngiltere’ye ait Palau bandıralı bir kargo gemisine iki füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail’le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığında hızlı bir azalma oldu.
ABD ordusu donanma Kızıldeniz'de - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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