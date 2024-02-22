https://sputniknews.com.tr/20240222/ingiltere-kraliyet-donanmasi-yemen-aciklarinda-bir-gemi-saldiriya-ugradi-1081003201.html
İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı
İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T17:30+0300
2024-02-22T17:30+0300
2024-02-22T17:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
husiler
kızıldeniz
yemen
ingiltere
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080456137_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b87987502df312223f46479c1ea43553.jpg
UKMTO’nun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aden Limanı’nın yaklaşık 70 mil güneydoğusunda bir geminin saldırıya uğradığı ifade edildi.Açıklamada, “UKMTO, Yemen, Aden Limanı’nın 70 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olay hakkında bilgilendirildi. Yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.Üçüncü bir taraftan bilgisi verilen olayı saldırı olarak sınıflandıran UKMTO, daha sonra ise güncel bilgilerin yer aldığı bir bildiri daha yayınladı. Açıklamada, gemiye 2 füze ateşlendiği, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtilirken, Koalisyon güçlerinin ise misilleme önlemleri aldığı vurgulandı.Buna ek olarak Reuters, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'e atıfta bulunarak Aden’in 63 deniz mili güneydoğusunda İngiltere’ye ait Palau bandıralı bir kargo gemisine iki füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail’le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığında hızlı bir azalma oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-6-hava-saldirisi-duzenledi-1080952865.html
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
ingiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080456137_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_0d6f7a5c86a84a35f437e1627ee9a68f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, kızıldeniz, yemen, ingiltere, abd, abd hegemonyası
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, husiler, kızıldeniz, yemen, ingiltere, abd, abd hegemonyası
İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı
İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi.
UKMTO’nun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aden Limanı’nın yaklaşık 70 mil güneydoğusunda bir geminin saldırıya uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, “UKMTO, Yemen, Aden Limanı’nın 70 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olay hakkında bilgilendirildi. Yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.
Üçüncü bir taraftan bilgisi verilen olayı saldırı olarak sınıflandıran UKMTO, daha sonra ise güncel bilgilerin yer aldığı bir bildiri daha yayınladı. Açıklamada, gemiye 2 füze ateşlendiği, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtilirken, Koalisyon güçlerinin ise misilleme önlemleri aldığı vurgulandı.
Buna ek olarak Reuters, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'e atıfta bulunarak Aden’in 63 deniz mili güneydoğusunda İngiltere’ye ait Palau bandıralı bir kargo gemisine iki füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail’le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığında hızlı bir azalma oldu.