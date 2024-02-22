https://sputniknews.com.tr/20240222/ingiltere-kraliyet-donanmasi-yemen-aciklarinda-bir-gemi-saldiriya-ugradi-1081003201.html

İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı

İngiltere Kraliyet Donanması: Yemen açıklarında bir gemi saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

İngiltere Kraliyet Donanması bünyesindeki Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen kıyılarının açıklarında bir geminin saldırıya uğradığını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T17:30+0300

2024-02-22T17:30+0300

2024-02-22T17:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

husiler

kızıldeniz

yemen

ingiltere

abd

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UKMTO’nun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aden Limanı’nın yaklaşık 70 mil güneydoğusunda bir geminin saldırıya uğradığı ifade edildi.Açıklamada, “UKMTO, Yemen, Aden Limanı’nın 70 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olay hakkında bilgilendirildi. Yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.Üçüncü bir taraftan bilgisi verilen olayı saldırı olarak sınıflandıran UKMTO, daha sonra ise güncel bilgilerin yer aldığı bir bildiri daha yayınladı. Açıklamada, gemiye 2 füze ateşlendiği, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı belirtilirken, Koalisyon güçlerinin ise misilleme önlemleri aldığı vurgulandı.Buna ek olarak Reuters, İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey'e atıfta bulunarak Aden’in 63 deniz mili güneydoğusunda İngiltere’ye ait Palau bandıralı bir kargo gemisine iki füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yemen’in Kızıldeniz kıyılarının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah (Husiler) hareketi, daha önce İsrail’le bağlantılı tüm gemilere saldırma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunarak, diğer ülkelere mürettebatlarını geri çağırmaları ve kıyıya yaklaşmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu nedenle Süveyş Kanalı üzerinden yapılan deniz taşımacılığında hızlı bir azalma oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-6-hava-saldirisi-duzenledi-1080952865.html

israil

gazze

gazze şeridi

yemen

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