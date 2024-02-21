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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-6-hava-saldirisi-duzenledi-1080952865.html
ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenledi
ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil kenti Hudeyde'ye 6 saldırı düzenlediğini duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T12:07+0300
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israil- filistin çatışması
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Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava güçlerinin Hudeyde'nin kuzeyindeki el-Arec bölgesini 4, el-Cebbane bölgesini de 2 hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilirken, kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampı bulunduğu aktarılıyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-israilin-gazzede-soykirim-yaptigi-iddialarini-reddetti-1080945207.html
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abd, ingiltere, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, husiler, yemen, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, ingiltere, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, husiler, yemen, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenledi

12:07 21.02.2024
© AFP 2023 / MCSA SMARTABD ordusu donanma Kızıldeniz'de
ABD ordusu donanma Kızıldeniz'de - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / MCSA SMART
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil kenti Hudeyde'ye 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava güçlerinin Hudeyde'nin kuzeyindeki el-Arec bölgesini 4, el-Cebbane bölgesini de 2 hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.
Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilirken, kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampı bulunduğu aktarılıyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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