https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-6-hava-saldirisi-duzenledi-1080952865.html

ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenledi

ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil kenti Hudeyde'ye 6 saldırı düzenlediğini duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T12:07+0300

2024-02-21T12:07+0300

2024-02-21T12:07+0300

israil- filistin çatışması

abd

ingiltere

ortadoğu

kızıldeniz

aden körfezi

husiler

yemen

israil

israil-filistin

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Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan haberde, ABD ve İngiltere hava güçlerinin Hudeyde'nin kuzeyindeki el-Arec bölgesini 4, el-Cebbane bölgesini de 2 hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilirken, kuzeyindeki Cebbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma kampı bulunduğu aktarılıyor.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu ‘deniz görev gücü’ oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-israilin-gazzede-soykirim-yaptigi-iddialarini-reddetti-1080945207.html

abd

ingiltere

aden körfezi

yemen

israil

gazze

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abd, ingiltere, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, husiler, yemen, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi