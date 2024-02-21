https://sputniknews.com.tr/20240221/trump-rusya-hitler-ve-napolyonu-yenen-bir-savas-makinesi-1080951077.html

Trump: Rusya, Hitler ve Napolyon’u yenen bir savaş makinesi

Trump: Rusya, Hitler ve Napolyon’u yenen bir savaş makinesi

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle Biden yönetiminin korkulu rüyası haline gelen eski ABD Başkanı Donald... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T11:36+0300

2024-02-21T11:36+0300

2024-02-21T11:36+0300

dünya

abd

rusya

nato

donald trump

joe biden

abd başkanlık seçimleri

hitler

napolyon bonapart

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Fox News’a konuşan eski ABD Başkanı Trump, ABD’nin NATO’daki Avrupalı müttefikleri ve Rusya arasındaki rekabeti değerlendirirken, “(Rusya) Onlar Hitler'i yendi. Onlar Napolyon'u yendi. Bu bir savaş makinesi” ifadesini kullandı.Rusya’nın Avrupa ülkelerinden çok daha büyük olduğunu söyleyen Trump, ABD’nin NATO’daki müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini savunarak ABD ile aralarındaki farkın 150 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.Biden-Trump çekişmesi hız kazanıyorCNN 'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, yardımcılarına, yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi olan eski ABD lideri Donald Trump'ın istikrarsızlığını ve makam için uygunsuzluğunu göstermek amacıyla konuşmalarına odaklanmaları yönünde kişisel talimat verdi.CNN, başkanlık seçimlerinde Trump ile çekişen mevcut ABD Başkanı Biden’ın son günlerde seçim kampanyasını organize eden üst düzey yardımcılarına 'eski Başkan Donald Trump'ın kışkırtıcı yorumlarına' daha agresif bir şekilde odaklanmaları talimatını verdiğini bildirdi.Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibini ‘deli’ ve ‘göreve uygun olmayan biri’ olarak göstermenin son derece önemli olduğunu düşündüğü aktarılırken, Trump'ın kendisi de düzenli olarak mevcut Amerikan lideri hakkında sert açıklamalar yapıyor.Daha önce Trump, Biden'ın faşistler tarafından kontrol edildiğini, tüm zamanların en düşük entelektüel yeteneklere sahip başkanı olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-baskan-secilirse-ukraynayi-rusyayla-muzakere-yapmaya-zorlayacak-1080765762.html

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abd, rusya, nato, donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, hitler, napolyon bonapart