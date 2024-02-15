https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-baskan-secilirse-ukraynayi-rusyayla-muzakere-yapmaya-zorlayacak-1080765762.html

'Trump, başkan seçilirse Ukrayna'yı Rusya'yla müzakere yapmaya zorlayacak'

'Trump, başkan seçilirse Ukrayna'yı Rusya'yla müzakere yapmaya zorlayacak'

Sputnik Türkiye

ABD'de Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde yeniden adaylığını koyan eski Başkan Donald Trump'ın tekrar koltuğa oturması halinde Kiev'i Moskova'yla müzakere... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T14:14+0300

2024-02-15T14:14+0300

2024-02-15T14:14+0300

ukrayna krizi

donald trump

joe biden

abd başkanlık seçimleri

rusya

ukrayna

beyaz saray

kremlin

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ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimleri yaklaşırken adayların açıklamaları ışığında Ukrayna meselesinin ABD iç siyasetinde kapladığı yer giderek artıyor.Bloomberg'in Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı haberde, Cumhuriyet aday Trump'ın müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğu belirtilirken "Donald Trump, gelecek yıl iktidara dönerse, Ukrayna'yı savaşın durumu hakkında Rusya'yla müzakere yapmaya zorlamayı düşünüyor" dendi.Kaynakların aktardığına göre Trump'ın danışmanları, eski başkan Beyaz Saray'a döndükten hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in katılacağı müzakereleri organize edebilmek için çalışmalara başlayacak.Kaynaklardan biri, askeri yardımı kesme tehdidinin Ukrayna'yı müzakere masasına döndürebileceğini, diğer yandan yardımın artırılmasının ise sadece Rusya'yı kışkırtma riskini taşıdığını belirtti.Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/trumptan-yeni-secim-vaadi-ukraynadaki-catismayi-goreve-baslamadan-cozecegim-1079870809.html

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donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, rusya, ukrayna, beyaz saray, kremlin