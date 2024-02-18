https://sputniknews.com.tr/20240218/trumptan-biden-teshisi-en-dusuk-iqya-sahip-baskan-1080839386.html

Donald Trump’tan Biden'a: En düşük IQ'ya sahip başkan

Donald Trump’tan Biden'a: En düşük IQ'ya sahip başkan

Sputnik Türkiye

Seçim kampanyasını Michigan’da sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat halefi Joe Biden'ın ülke tarihindeki en düşük IQ'ya sahip başkan olduğunu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T10:10+0300

2024-02-18T10:10+0300

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Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, Michigan eyaletinde destekçileriyle bir araya geldiği mitingde, mevcut ABD Başkanı Biden’a yüklenerek, konuşmasında, “Başkanımız çok düşük IQ'ya sahip bir adam. İddiaya girerim ki tüm başkanlar arasında, ki pek çok başkanımız oldu, Joe Biden tüm zamanların en düşük IQ'suna sahip başkanıdır” ifadesini kullandı.Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Trump, konuşmasının devamında, mevcut ABD Başkanı’nı “kamuya açık konuşmalar sırasında kendi başına sahneyi bile bulamayan” bir kişi olarak nitelerken, Biden’ı ‘konumu için yetersiz’ gördüğünü sözlerine ekledi.‘ABD parçalanıyor’Eski ABD Başkanı, ülkesinin parçalanmakta olduğunu dile getirdiği miting konuşmasını, “Şuna bakın, ülkemiz parçalanıyor. Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Joe Biden’ı faşistler yönetiyor. Onu kontrol eden faşistler demokrasi için bir tehdit oluşturuyor” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-putinin-bideni-tercih-etmesini-iltifat-olarak-goruyor-1080772143.html

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