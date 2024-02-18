https://sputniknews.com.tr/20240218/trumptan-biden-teshisi-en-dusuk-iqya-sahip-baskan-1080839386.html
Donald Trump’tan Biden'a: En düşük IQ'ya sahip başkan
Donald Trump’tan Biden'a: En düşük IQ'ya sahip başkan
Sputnik Türkiye
Seçim kampanyasını Michigan’da sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat halefi Joe Biden'ın ülke tarihindeki en düşük IQ'ya sahip başkan olduğunu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T10:10+0300
2024-02-18T10:10+0300
2024-02-18T12:21+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
donald trump
joe biden
abd
washington
michigan
seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080839229_0:86:1662:1021_1920x0_80_0_0_b62f7aeba7a61af75412b407cf6d71f4.jpg
Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, Michigan eyaletinde destekçileriyle bir araya geldiği mitingde, mevcut ABD Başkanı Biden’a yüklenerek, konuşmasında, “Başkanımız çok düşük IQ'ya sahip bir adam. İddiaya girerim ki tüm başkanlar arasında, ki pek çok başkanımız oldu, Joe Biden tüm zamanların en düşük IQ'suna sahip başkanıdır” ifadesini kullandı.Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Trump, konuşmasının devamında, mevcut ABD Başkanı’nı “kamuya açık konuşmalar sırasında kendi başına sahneyi bile bulamayan” bir kişi olarak nitelerken, Biden’ı ‘konumu için yetersiz’ gördüğünü sözlerine ekledi.‘ABD parçalanıyor’Eski ABD Başkanı, ülkesinin parçalanmakta olduğunu dile getirdiği miting konuşmasını, “Şuna bakın, ülkemiz parçalanıyor. Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Joe Biden’ı faşistler yönetiyor. Onu kontrol eden faşistler demokrasi için bir tehdit oluşturuyor” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-putinin-bideni-tercih-etmesini-iltifat-olarak-goruyor-1080772143.html
abd
washington
michigan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080839229_95:0:1572:1108_1920x0_80_0_0_654152fe0de2a5aacfc09aaab13aa699.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd, washington, michigan, seçim
abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd, washington, michigan, seçim
Donald Trump’tan Biden'a: En düşük IQ'ya sahip başkan
10:10 18.02.2024 (güncellendi: 12:21 18.02.2024)
Seçim kampanyasını Michigan’da sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat halefi Joe Biden'ın ülke tarihindeki en düşük IQ'ya sahip başkan olduğunu söyledi.
Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, Michigan eyaletinde destekçileriyle bir araya geldiği mitingde, mevcut ABD Başkanı Biden’a yüklenerek, konuşmasında, “Başkanımız çok düşük IQ'ya sahip bir adam. İddiaya girerim ki tüm başkanlar arasında, ki pek çok başkanımız oldu, Joe Biden tüm zamanların en düşük IQ'suna sahip başkanıdır” ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Trump, konuşmasının devamında, mevcut ABD Başkanı’nı “kamuya açık konuşmalar sırasında kendi başına sahneyi bile bulamayan” bir kişi olarak nitelerken, Biden’ı ‘konumu için yetersiz’ gördüğünü sözlerine ekledi.
Eski ABD Başkanı, ülkesinin parçalanmakta olduğunu dile getirdiği miting konuşmasını, “Şuna bakın, ülkemiz parçalanıyor. Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Joe Biden’ı faşistler yönetiyor. Onu kontrol eden faşistler demokrasi için bir tehdit oluşturuyor” diye sonlandırdı.