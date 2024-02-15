https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-putinin-bideni-tercih-etmesini-iltifat-olarak-goruyor-1080772143.html

Trump, Putin’in Biden’i tercih etmesini iltifat olarak görüyor

Trump, Putin’in Biden’i tercih etmesini iltifat olarak görüyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut ABD lideri Joe Biden’in Rusya için daha iyi olduğu yönündeki sözlerini kendisine... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T17:01+0300

2024-02-15T17:01+0300

2024-02-15T17:01+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

joe biden

abd

abd başkanlık seçimleri

ukrayna

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Güney Carolina Eyaleti’nin Charleston şehrinde seçmenleriyle bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin’in tercihini şu sözlerle değerlendirdi:Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurmayı başardığını iddia eden Trump’ın Putin’in kendisi yerine Biden’i tercih etmesinin sebebini ise “Biden, Ukrayna dahil her şeyi ona hediye edecek” diyerek açıkladı.Putin’i iyi tanıdığını tekrarlayan Trump, “Son beş başkan arasında Rusya’ya hiçbir şey vermeyen tek kişi, Başkan Donald Trump olarak biliniyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, ABD’nin mevcut lideri Joe Biden’i daha deneyimli ve öngörülebilir olduğu için Trump’a tercih ettiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-abd-secimlerinde-kimin-kazanmasini-tercih-edecegini-acikladi-biden-mi-trump-mi-1080750795.html

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donald trump, vladimir putin, joe biden, abd, abd başkanlık seçimleri, ukrayna