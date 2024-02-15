https://sputniknews.com.tr/20240215/trump-putinin-bideni-tercih-etmesini-iltifat-olarak-goruyor-1080772143.html
Trump, Putin’in Biden’i tercih etmesini iltifat olarak görüyor
Trump, Putin’in Biden’i tercih etmesini iltifat olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut ABD lideri Joe Biden’in Rusya için daha iyi olduğu yönündeki sözlerini kendisine... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T17:01+0300
2024-02-15T17:01+0300
2024-02-15T17:01+0300
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abd başkanlık seçimleri
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Güney Carolina Eyaleti’nin Charleston şehrinde seçmenleriyle bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin’in tercihini şu sözlerle değerlendirdi:Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurmayı başardığını iddia eden Trump’ın Putin’in kendisi yerine Biden’i tercih etmesinin sebebini ise “Biden, Ukrayna dahil her şeyi ona hediye edecek” diyerek açıkladı.Putin’i iyi tanıdığını tekrarlayan Trump, “Son beş başkan arasında Rusya’ya hiçbir şey vermeyen tek kişi, Başkan Donald Trump olarak biliniyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, ABD’nin mevcut lideri Joe Biden’i daha deneyimli ve öngörülebilir olduğu için Trump’a tercih ettiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-abd-secimlerinde-kimin-kazanmasini-tercih-edecegini-acikladi-biden-mi-trump-mi-1080750795.html
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donald trump, vladimir putin, joe biden, abd, abd başkanlık seçimleri, ukrayna
donald trump, vladimir putin, joe biden, abd, abd başkanlık seçimleri, ukrayna
Trump, Putin’in Biden’i tercih etmesini iltifat olarak görüyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut ABD lideri Joe Biden’in Rusya için daha iyi olduğu yönündeki sözlerini kendisine yapılan bir iltifat olarak algıladı.
Güney Carolina Eyaleti’nin Charleston şehrinde seçmenleriyle bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin’in tercihini şu sözlerle değerlendirdi:
Bu bir iltifat. Birçok kişi, bunun kötü olduğunu söyleyebilir ancak kesinlikle hayır. Bu iyi.
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını durdurmayı başardığını iddia eden Trump’ın Putin’in kendisi yerine Biden’i tercih etmesinin sebebini ise “Biden, Ukrayna dahil her şeyi ona hediye edecek” diyerek açıkladı.
Putin’i iyi tanıdığını tekrarlayan Trump, “Son beş başkan arasında Rusya’ya hiçbir şey vermeyen tek kişi, Başkan Donald Trump olarak biliniyor” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, ABD’nin mevcut lideri Joe Biden’i daha deneyimli ve öngörülebilir olduğu için Trump’a tercih ettiğini dile getirmişti.