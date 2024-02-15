https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-abd-secimlerinde-kimin-kazanmasini-tercih-edecegini-acikladi-biden-mi-trump-mi-1080750795.html

Putin ABD seçimlerinde kimin kazanmasını tercih edeceğini açıkladı: Biden mı, Trump mı?

Putin ABD seçimlerinde kimin kazanmasını tercih edeceğini açıkladı: Biden mı, Trump mı?

Sputnik Türkiye

Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna yanıt verirken, Biden'ın sağlık durumu... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T09:27+0300

2024-02-15T09:27+0300

2024-02-15T09:54+0300

dünya

joe biden

donald trump

abd

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abd’de başkanlık kaosu

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Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Minsk Anlaşması'nı ve Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy’nin bu anlaşmayı yerine getirme niyetinde olmadıkları ve sadece Ukrayna ordusunu silahlandırmak için zaman kazandıkları yönündeki itiraflarını anımsatarak şunu dedi:Putin ABD seçimlerinde kimi tercih eder?Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna, şu yanıtını verdi:Biden'ın sağlık durumu hakkında ne düşünüyor?Rus lider, Joe Biden’in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, “Ben doktor değilim. Bu konuda yorum yapma hakkına da sahip olduğumu düşünmüyorum” dedi.Sunucu, Biden’in helikopterden inerken kafasını kapı eşiğine çarptığını anımsatınca Putin, şunu dedi:'Ben de kendi kağıdıma bakıyordum'Üç yıl önce de Biden hakkında ‘iş yapacak durumda olmadığı’ söylendiğini, ama Cenevre’deki görüşme sırasında böyle bir şey fark etmediğini anlatan Putin, “Evet, kağıda bakıyordu. Ama doğrusu ben de kendi kağıdıma bakıyordum. Önemli bir şey yok” diye ekledi.'Sağlık durumuna değil, politikasına bakmalıyız'ABD halkının seçeceği her bir liderle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Rus lider, ABD’nin mevcut politikasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Blinken bizden birisi’Putin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 1904 yılında Rusya’dan kaçan büyükbabası ile ilgili sözlerini de değerlendirdi:‘Baerbock kendi ülkesine düşman’Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendiren Putin, “Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi kişiler elbette ülkemizi düşman olarak görüyor. Ama bence kendi ülkesine de düşman. Çünkü bu düzeyde bir politikacının ülkesinin, halkının ekonomik çıkarlarını bu kadar küçümseyeceğini hayal etmek zor” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-acikladi-dunya-bu-konusuyor-rusya-kansere-karsi-asi-gelistirmeye-cok-yakin-1080749020.html

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