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Putin ABD seçimlerinde kimin kazanmasını tercih edeceğini açıkladı: Biden mı, Trump mı?
Putin ABD seçimlerinde kimin kazanmasını tercih edeceğini açıkladı: Biden mı, Trump mı?
Sputnik Türkiye
Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna yanıt verirken, Biden'ın sağlık durumu... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T09:27+0300
2024-02-15T09:54+0300
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Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Minsk Anlaşması'nı ve Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy’nin bu anlaşmayı yerine getirme niyetinde olmadıkları ve sadece Ukrayna ordusunu silahlandırmak için zaman kazandıkları yönündeki itiraflarını anımsatarak şunu dedi:Putin ABD seçimlerinde kimi tercih eder?Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna, şu yanıtını verdi:Biden'ın sağlık durumu hakkında ne düşünüyor?Rus lider, Joe Biden’in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, “Ben doktor değilim. Bu konuda yorum yapma hakkına da sahip olduğumu düşünmüyorum” dedi.Sunucu, Biden’in helikopterden inerken kafasını kapı eşiğine çarptığını anımsatınca Putin, şunu dedi:'Ben de kendi kağıdıma bakıyordum'Üç yıl önce de Biden hakkında ‘iş yapacak durumda olmadığı’ söylendiğini, ama Cenevre’deki görüşme sırasında böyle bir şey fark etmediğini anlatan Putin, “Evet, kağıda bakıyordu. Ama doğrusu ben de kendi kağıdıma bakıyordum. Önemli bir şey yok” diye ekledi.'Sağlık durumuna değil, politikasına bakmalıyız'ABD halkının seçeceği her bir liderle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Rus lider, ABD’nin mevcut politikasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘Blinken bizden birisi’Putin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 1904 yılında Rusya’dan kaçan büyükbabası ile ilgili sözlerini de değerlendirdi:‘Baerbock kendi ülkesine düşman’Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendiren Putin, “Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi kişiler elbette ülkemizi düşman olarak görüyor. Ama bence kendi ülkesine de düşman. Çünkü bu düzeyde bir politikacının ülkesinin, halkının ekonomik çıkarlarını bu kadar küçümseyeceğini hayal etmek zor” diye kaydetti.
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joe biden, donald trump, abd, seçim, başkan, vladimir putin, tercih, abd seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , hasta, ağır hasta
joe biden, donald trump, abd, seçim, başkan, vladimir putin, tercih, abd seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , hasta, ağır hasta

Putin ABD seçimlerinde kimin kazanmasını tercih edeceğini açıkladı: Biden mı, Trump mı?

09:27 15.02.2024 (güncellendi: 09:54 15.02.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna yanıt verirken, Biden'ın sağlık durumu hakkında da ne düşündüğünü açıkladı. Ayrıca Putin, Ukrayna’daki aktif çalışmaları daha erken başlatmamış olmalarından dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Minsk Anlaşması'nı ve Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy’nin bu anlaşmayı yerine getirme niyetinde olmadıkları ve sadece Ukrayna ordusunu silahlandırmak için zaman kazandıkları yönündeki itiraflarını anımsatarak şunu dedi:
“Pişman olabileceğimiz tek şey, düzgün kişilerle iş yaptığımızı düşünerek aktif eylemlerimize daha erken başlamamış olmamız. Savaşı biz başlatmadık. Sadece savaşa son vermeye çalışıyoruz. İlk aşamada bunu barışçıl araçlarla, Minsk Anlaşması sayesinde yapmaya çalıştık. Ama bu konuda da bizi kandırdıkları ortaya çıktı.”

Putin ABD seçimlerinde kimi tercih eder?

Putin, Rusya için mevcut ABD Başkanı Joe Biden yoksa selefi ve olası halefi Donald Trump’ın mı iyi olduğu sorusuna, şu yanıtını verdi:
“Biden. Çünkü daha deneyimli. Öngörülebiliyor. Güçlü bir politikacı.”

Biden'ın sağlık durumu hakkında ne düşünüyor?

Rus lider, Joe Biden’in sağlık durumuyla ilgili bir soru üzerine, “Ben doktor değilim. Bu konuda yorum yapma hakkına da sahip olduğumu düşünmüyorum” dedi.
Sunucu, Biden’in helikopterden inerken kafasını kapı eşiğine çarptığını anımsatınca Putin, şunu dedi:
“Kafasını helikoptere çarpmasına gelince. Hangimiz kafasını bir yere çarpmadık ki? Biden’a ilk taş atan o olsun.”

'Ben de kendi kağıdıma bakıyordum'

Üç yıl önce de Biden hakkında ‘iş yapacak durumda olmadığı’ söylendiğini, ama Cenevre’deki görüşme sırasında böyle bir şey fark etmediğini anlatan Putin, “Evet, kağıda bakıyordu. Ama doğrusu ben de kendi kağıdıma bakıyordum. Önemli bir şey yok” diye ekledi.

'Sağlık durumuna değil, politikasına bakmalıyız'

ABD halkının seçeceği her bir liderle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Rus lider, ABD’nin mevcut politikasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Biden’in sağlık durumuna değil, politikasına bakmalıyız. Onun politik duruşuna bakmalıyız. Günümüz idarenin sergilediği duruşun son derece zararlı ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu daha önce Biden’in kendisine de söyledim.”

‘Blinken bizden birisi’

Putin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 1904 yılında Rusya’dan kaçan büyükbabası ile ilgili sözlerini de değerlendirdi:
“Arşivlerimizde her şey var. Sayın Blinken’in büyükbabası gerçekten de Rusya imparatorluğundan gitmiş. Sanırım Poltava Vilayetinde doğmuş, sonra Kiev’de yaşamış ve oradan gitmiş. Şu soru ortaya çıkıyor. Sayın Blinken, Kiev ve çevredeki bölgelerin aslında Rus toprakları olduğunu mu düşünüyor? Eğer Rusya’daki Yahudilere yönelik şiddet olaylarından kaçtığını söylüyorsa en azından 1904’te hiçbir Ukrayna’nın olmadığını düşünüyor demektir. Büyükbabası 1904’te Kiev’den ABD’ye gittiyse ve Rusya’dan kaçtığını söylüyorsa o zaman hiçbir Ukrayna yoktu demek. Demek ki Sayın Blinken bizden birisi. Ama böyle şeyler açık açık söylemese iyi, yoksa başarısızlığa yol açar.”

‘Baerbock kendi ülkesine düşman’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendiren Putin, “Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi kişiler elbette ülkemizi düşman olarak görüyor. Ama bence kendi ülkesine de düşman. Çünkü bu düzeyde bir politikacının ülkesinin, halkının ekonomik çıkarlarını bu kadar küçümseyeceğini hayal etmek zor” diye kaydetti.
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