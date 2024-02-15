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Putin açıkladı, dünya bunu konuşuyor: Rusya kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın
Putin açıkladı, dünya bunu konuşuyor: Rusya kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarının kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın olduğunu duyurarak en yakın zamanda bu aşıların bireysel... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T09:13+0300
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dünya
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rusya
kanser
kanser tedavisi
aşı
sosyal medya
tt
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Geleceğin Teknolojileri Forumu’nun Genel Kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Kansere karşı aşılar ve yeni nesil bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar yaratmaya çok yakınız. Umarım yakında bireysel terapi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar” açıklamasında bulundu. Bu duyurunun hemen ardından sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' arasına giren Putin, dünyanın gündemine oturdu.
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vladimir putin, rusya, kanser, kanser tedavisi, aşı, sosyal medya, tt
vladimir putin, rusya, kanser, kanser tedavisi, aşı, sosyal medya, tt

Putin açıkladı, dünya bunu konuşuyor: Rusya kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın

09:13 15.02.2024
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinPutin'in ziyaret ettiği Moskova yakınındaki 'koronavirüs hastanesi'nden görüntüler
Putin'in ziyaret ettiği Moskova yakınındaki 'koronavirüs hastanesi'nden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarının kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın olduğunu duyurarak en yakın zamanda bu aşıların bireysel terapi yöntemi olarak etkili bir şekilde kullanılacağı umudunu dile getirdi, dünyanın gündemine oturdu.
Geleceğin Teknolojileri Forumu’nun Genel Kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Kansere karşı aşılar ve yeni nesil bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar yaratmaya çok yakınız. Umarım yakında bireysel terapi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar” açıklamasında bulundu. Bu duyurunun hemen ardından sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' arasına giren Putin, dünyanın gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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