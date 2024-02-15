https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-acikladi-dunya-bu-konusuyor-rusya-kansere-karsi-asi-gelistirmeye-cok-yakin-1080749020.html

Putin açıkladı, dünya bunu konuşuyor: Rusya kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın

Putin açıkladı, dünya bunu konuşuyor: Rusya kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarının kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın olduğunu duyurarak en yakın zamanda bu aşıların bireysel... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T09:13+0300

2024-02-15T09:13+0300

2024-02-15T09:13+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kanser

kanser tedavisi

aşı

sosyal medya

tt

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Geleceğin Teknolojileri Forumu’nun Genel Kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Kansere karşı aşılar ve yeni nesil bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar yaratmaya çok yakınız. Umarım yakında bireysel terapi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar” açıklamasında bulundu. Bu duyurunun hemen ardından sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' arasına giren Putin, dünyanın gündemine oturdu.

https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-rusyadaki-secimlerden-once-gerceklesebilir-1080738238.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, kanser, kanser tedavisi, aşı, sosyal medya, tt