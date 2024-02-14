https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-rusyadaki-secimlerden-once-gerceklesebilir-1080738238.html
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti Rusya'daki seçimlerden önce gerçekleşebilir
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti Rusya'daki seçimlerden önce gerçekleşebilir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi yakın gelecekte, Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:45+0300
2024-02-14T17:45+0300
2024-02-14T17:45+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
türkiye
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Rusya'da yayın yapan bir mecraya demeç veren Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti.Ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Peskov, Rus liderin programına 17 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye temaslarının eklenmesini dışlamadıklarını dile getirdi.Rus lider Putin'in ziyareti, uzun zamandır Rus ve Türk kamuoyunda merakla bekleniyor. Daha önce Putin'in Türkiye'yi 12 Şubat'ta ziyaret edeceği öne sürülmüş ancak sonrasında bu temasların Rusya ve Türkiye'deki seçim süreçleri tamamlandıktan sonra yapılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-hazirlaniyor-zamani-geldiginde-duyuracagiz-1079946612.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti Rusya'daki seçimlerden önce gerçekleşebilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi yakın gelecekte, Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce ziyaret edebileceğini söyledi.
Rusya'da yayın yapan bir mecraya demeç veren Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti.
Ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Peskov, Rus liderin programına 17 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye temaslarının eklenmesini dışlamadıklarını dile getirdi.
Rus lider Putin'in ziyareti, uzun zamandır Rus ve Türk kamuoyunda merakla bekleniyor. Daha önce Putin'in Türkiye'yi 12 Şubat'ta ziyaret edeceği öne sürülmüş ancak sonrasında bu temasların Rusya ve Türkiye'deki seçim süreçleri tamamlandıktan sonra yapılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.