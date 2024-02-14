https://sputniknews.com.tr/20240214/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-rusyadaki-secimlerden-once-gerceklesebilir-1080738238.html

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti Rusya'daki seçimlerden önce gerçekleşebilir

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti Rusya'daki seçimlerden önce gerçekleşebilir

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi yakın gelecekte, Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T17:45+0300

2024-02-14T17:45+0300

2024-02-14T17:45+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

türkiye

türkiye-rusya ilişkileri

türk-rus ilişkileri

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Rusya'da yayın yapan bir mecraya demeç veren Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretine yönelik hazırlıkların sürdüğünü ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti.Ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Peskov, Rus liderin programına 17 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye temaslarının eklenmesini dışlamadıklarını dile getirdi.Rus lider Putin'in ziyareti, uzun zamandır Rus ve Türk kamuoyunda merakla bekleniyor. Daha önce Putin'in Türkiye'yi 12 Şubat'ta ziyaret edeceği öne sürülmüş ancak sonrasında bu temasların Rusya ve Türkiye'deki seçim süreçleri tamamlandıktan sonra yapılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-hazirlaniyor-zamani-geldiginde-duyuracagiz-1079946612.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri