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https://sputniknews.com.tr/20240123/kremlin-putinin-turkiye-ziyareti-hazirlaniyor-zamani-geldiginde-duyuracagiz-1079946612.html
Kremlin: Putin Türkiye ziyaretine hazırlanıyor, zamanı geldiğinde duyuracağız
Kremlin: Putin Türkiye ziyaretine hazırlanıyor, zamanı geldiğinde duyuracağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve zamanı geldiğinde bu... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:57+0300
2024-01-23T13:25+0300
dünya
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Basın toplantısında Rusya liderinin Türkiye ziyaretinin tarihiyle ilgili soruları kabul eden Peskov, "En üst düzeyde Rus-Türk temaslarının gerçekten gündemde olduğunu defaatle belirttik, hazırlıklar sürüyor" yanıtını verdi.Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih konusunda mutabakat sağlar sağlamaz bu ziyaret hakkında bilgi vereceklerini belirtti.Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor" diyerek 2024'ün başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabileceklerini ifade etmişti.Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti'Ukrayna'nın aksine Rusya halkı ve sivil altyapıyı vurmuyor'Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev ve Harkov'da yaşanan patlamaların Kiev'in Donbass'a yönelik saldırılarına bir yanıt olmadığını, Kiev rejiminin aksine Moskova'nın halkı ve sivil altyapıyı vurmadığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Özel askeri harekatımıza devam ediyoruz ve ordumuz Kiev rejiminin aksine sosyal tesisleri, yerleşim alanlarını vurmuyor, sivilleri hedef almıyor. Ordumuzu Kiev rejiminin askerlerinden ayıran temel nokta budur" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, moskova, ankara, kremlin, rusya, türkiye
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, moskova, ankara, kremlin, rusya, türkiye

Kremlin: Putin Türkiye ziyaretine hazırlanıyor, zamanı geldiğinde duyuracağız

12:57 23.01.2024 (güncellendi: 13:25 23.01.2024)
© SputnikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve zamanı geldiğinde bu konuda bilgi verileceğini söyledi.
Basın toplantısında Rusya liderinin Türkiye ziyaretinin tarihiyle ilgili soruları kabul eden Peskov, "En üst düzeyde Rus-Türk temaslarının gerçekten gündemde olduğunu defaatle belirttik, hazırlıklar sürüyor" yanıtını verdi.
Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarih konusunda mutabakat sağlar sağlamaz bu ziyaret hakkında bilgi vereceklerini belirtti.
Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor" diyerek 2024'ün başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabileceklerini ifade etmişti.
Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti

'Ukrayna'nın aksine Rusya halkı ve sivil altyapıyı vurmuyor'

Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev ve Harkov'da yaşanan patlamaların Kiev'in Donbass'a yönelik saldırılarına bir yanıt olmadığını, Kiev rejiminin aksine Moskova'nın halkı ve sivil altyapıyı vurmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, "Özel askeri harekatımıza devam ediyoruz ve ordumuz Kiev rejiminin aksine sosyal tesisleri, yerleşim alanlarını vurmuyor, sivilleri hedef almıyor. Ordumuzu Kiev rejiminin askerlerinden ayıran temel nokta budur" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmelerine sürekli ihtiyaç var
10 Ocak, 18:14
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