https://sputniknews.com.tr/20240110/kremlin-putin-erdogan-gorusmelerine-surekli-ihtiyac-var-1079512762.html

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmelerine sürekli ihtiyaç var

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmelerine sürekli ihtiyaç var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmelere sürekli ihtiyaç olduğunu, ama henüz yeni görüşmenin tarihinin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T18:14+0300

2024-01-10T18:14+0300

2024-01-10T18:33+0300

dünya

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putin-erdoğan görüşmesi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası görüşmeyle ilgili bir soru üzerine, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki görüşeceklerine dair bir anlaşma var” dedi.Putin’in, tarih belirlenir belirlenmez Türkiye’ye gitmeye hazır olduğunu söylediğini anımsatan Peskov, “Henüz tarih belirlenmedi. Diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek” ifadesini kullandı.Kremlin: Ukrayna görüşmeyi reddediyor, harekata devam edeceğizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya olmadan bazı ülkelerin barış formülünü görüşmesinin “çok garip bir süreç” olduğunu belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’yla ilgili barış süreci olasılığıyla bir soru üzerine, “Bazı barış süreçlerine gelince, burada henüz boşluk var. Zelenskiy’in bu barış formülüyle ilgili tamamen açıklanması zor süreçleri görüyorsunuz. Bazı ülkeler, Rusya olmadan hayali bir barış formülünü görüşüyorlar. Bu çok garip bir süreç” diye konuştu.Peskov, “Bu anlamda ciddi hiçbir şey yok. Bu anlamda Kiev, yasal düzeyde her türlü görüşmeleri yasakladı. Biz de özel askeri harekatımıza devam ediyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-2024teki-ilk-ziyaretini-gerceklestiriyor-abdye-sadece-100-km-uzaklikta-1079493446.html

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, kremlin, dmitriy peskov