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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/tip-kadikoy-adayini-acikladi-1080963500.html
TİP Kadıköy adayını açıkladı
TİP Kadıköy adayını açıkladı
Sputnik Türkiye
TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T16:16+0300
2024-02-21T17:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
kadıköy
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TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını bildirdi.Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını, Türkiye'nin en acil gündeminin bu olması gerektiğini söyledi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ilk günden itibaren vatandaşları enkazdan çıkartmaya başladıklarını, temel ihtiyaçları bölgeye sevk ettiklerini anlatan Baş, "Bunları halkın dayanışmasıyla, halkın emeğiyle yaptık. Belediyecilik aslında bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımızdır. O yüzden yurttaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Türkiye İşçi Partisinin belediyeyi kazandığı yerde derdi ihaleler olmaz; derdi o ilçeyi herkes için güvenli yuva haline getirmek, o ilçeyi bir işçi kenti yapmak olur." diye konuştu.Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını, bazı bölgelerde de bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme eğilimleri olduğunu belirtti.Kadıköy adayı açıklandıİstanbul'un Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıklayan Baş, "Sevgili Doğan'a zor ama keyifli mücadelesinde başarı dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım." dedi.Seçim programlarının 4 ana başlığını paylaşan Baş, şunları söyledi:Ergün Kadıköy’de CHP’nin adayı Mesut Kösedağı, TKP’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, DEM Parti’nin henüz kesinleşmeyen adayları ve AK Parti’nin adayı Veli Arslan’la yarışacak.
https://sputniknews.com.tr/20240116/tkp-resmen-acikladi-kadikoy-belediye-baskan-adayi-fatih-mehmet-macoglu-oldu-1079699724.html
https://sputniknews.com.tr/20240214/tip-cankaya-icin-irfan-degirmenciyi-aday-gosterdi-1080741082.html
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türkiye işçi partisi (tip), kadıköy
türkiye işçi partisi (tip), kadıköy

TİP Kadıköy adayını açıkladı

16:16 21.02.2024 (güncellendi: 17:02 21.02.2024)
© AA / Utku UçrakTİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Utku Uçrak
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını bildirdi.
Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını, Türkiye'nin en acil gündeminin bu olması gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ilk günden itibaren vatandaşları enkazdan çıkartmaya başladıklarını, temel ihtiyaçları bölgeye sevk ettiklerini anlatan Baş, "Bunları halkın dayanışmasıyla, halkın emeğiyle yaptık. Belediyecilik aslında bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımızdır. O yüzden yurttaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Türkiye İşçi Partisinin belediyeyi kazandığı yerde derdi ihaleler olmaz; derdi o ilçeyi herkes için güvenli yuva haline getirmek, o ilçeyi bir işçi kenti yapmak olur." diye konuştu.
Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını, bazı bölgelerde de bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme eğilimleri olduğunu belirtti.

Kadıköy adayı açıklandı

İstanbul'un Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıklayan Baş, "Sevgili Doğan'a zor ama keyifli mücadelesinde başarı dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım." dedi.
Seçim programlarının 4 ana başlığını paylaşan Baş, şunları söyledi:
"Birincisi, bütünlükçü, planlı yaklaşımı ele alacağız. İkincisi, katılımcılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Üçüncüsü, eşitlik ilkesini uygulayacağız. Belediyelerin kapılarını rantçılara kapatacağız, bütün yurttaşlarla eşit ilişki kuracağız. Dördüncüsü siyasal ve sosyal hakları gerçek birer hak haline getireceğiz."
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
POLİTİKA
TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu
16 Ocak, 13:45
Ergün Kadıköy’de CHP’nin adayı Mesut Kösedağı, TKP’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, DEM Parti’nin henüz kesinleşmeyen adayları ve AK Parti’nin adayı Veli Arslan’la yarışacak.
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