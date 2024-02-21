https://sputniknews.com.tr/20240221/tip-kadikoy-adayini-acikladi-1080963500.html

TİP Kadıköy adayını açıkladı

TİP Kadıköy adayını açıkladı

Sputnik Türkiye

TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T16:16+0300

2024-02-21T16:16+0300

2024-02-21T17:02+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

kadıköy

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TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını bildirdi.Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının gelecek yıllarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını, Türkiye'nin en acil gündeminin bu olması gerektiğini söyledi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ilk günden itibaren vatandaşları enkazdan çıkartmaya başladıklarını, temel ihtiyaçları bölgeye sevk ettiklerini anlatan Baş, "Bunları halkın dayanışmasıyla, halkın emeğiyle yaptık. Belediyecilik aslında bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımızdır. O yüzden yurttaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Türkiye İşçi Partisinin belediyeyi kazandığı yerde derdi ihaleler olmaz; derdi o ilçeyi herkes için güvenli yuva haline getirmek, o ilçeyi bir işçi kenti yapmak olur." diye konuştu.Baş, partisinin 68 il, 711 ilçede seçimlere girmek üzere başvurusunu tamamladığını, bazı bölgelerde de bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme eğilimleri olduğunu belirtti.Kadıköy adayı açıklandıİstanbul'un Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıklayan Baş, "Sevgili Doğan'a zor ama keyifli mücadelesinde başarı dileklerimi bir kez daha iletmiş olayım." dedi.Seçim programlarının 4 ana başlığını paylaşan Baş, şunları söyledi:Ergün Kadıköy’de CHP’nin adayı Mesut Kösedağı, TKP’nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, DEM Parti’nin henüz kesinleşmeyen adayları ve AK Parti’nin adayı Veli Arslan’la yarışacak.

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kadıköy

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