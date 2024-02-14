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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240214/tip-cankaya-icin-irfan-degirmenciyi-aday-gosterdi-1080741082.html
TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:38+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı adaylarının İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.Partinin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/tip-4-buyuksehir-ve-3-ilce-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079757152.html
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irfan değirmenci kimdir, irfan değirmenci tipten aday mı, tip çankaya aday kim
irfan değirmenci kimdir, irfan değirmenci tipten aday mı, tip çankaya aday kim

TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi

18:38 14.02.2024 (güncellendi: 18:41 14.02.2024)
© AAMilletvekili seçilemeyen ünlü isimler
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı adaylarının İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.
Partinin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci" ifadeleri yer aldı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
17 Ocak, 21:59
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