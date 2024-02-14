https://sputniknews.com.tr/20240214/tip-cankaya-icin-irfan-degirmenciyi-aday-gosterdi-1080741082.html
TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
Sputnik Türkiye
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T18:38+0300
2024-02-14T18:38+0300
2024-02-14T18:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
çankaya
irfan değirmenci
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Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı adaylarının İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.Partinin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/tip-4-buyuksehir-ve-3-ilce-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079757152.html
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irfan değirmenci kimdir, irfan değirmenci tipten aday mı, tip çankaya aday kim
irfan değirmenci kimdir, irfan değirmenci tipten aday mı, tip çankaya aday kim
TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
18:38 14.02.2024 (güncellendi: 18:41 14.02.2024)
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı adaylarının İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.
Partinin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci" ifadeleri yer aldı.