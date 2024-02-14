https://sputniknews.com.tr/20240214/tip-cankaya-icin-irfan-degirmenciyi-aday-gosterdi-1080741082.html

TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi

TİP, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi

Sputnik Türkiye

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden(TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T18:38+0300

2024-02-14T18:38+0300

2024-02-14T18:41+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

çankaya

irfan değirmenci

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Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkanı adaylarının İrfan Değirmenci olduğunu duyurdu.Partinin sosyal medya adresinden yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/tip-4-buyuksehir-ve-3-ilce-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079757152.html

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