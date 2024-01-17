https://sputniknews.com.tr/20240117/tip-4-buyuksehir-ve-3-ilce-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079757152.html
TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T21:59+0300
2024-01-17T21:59+0300
2024-01-17T22:01+0300
türkiye
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanı adaylarını belirlediklerini bildirdi.Baş, yerel seçimler için çalıştıklarını, adayları dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında belirlediklerini söyledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Hakan Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Ortakalaycı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Semih Yıldız olduğunu belirten Baş, Süleyman Hacıbektaşoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Tolga Bektaş'ın ise Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.TİP Genel Başkanı Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da bazı ilçelerdeki başkan adaylarının belirlendiğini, Eşref Karagün'ün Arsuz, Emrah Karaçay'ın Samandağ Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/tkp-resmen-acikladi-kadikoy-belediye-baskan-adayi-fatih-mehmet-macoglu-oldu-1079699724.html
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tip'in belediye adaylıar kimler, tip nerede aday gösterdi? tip'in kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı kim? kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı hakan koçak
tip'in belediye adaylıar kimler, tip nerede aday gösterdi? tip'in kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı kim? kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı hakan koçak
TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
21:59 17.01.2024 (güncellendi: 22:01 17.01.2024)
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanı adaylarını belirlediklerini bildirdi.
Baş, yerel seçimler için çalıştıklarını, adayları dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında belirlediklerini söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Hakan Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Ortakalaycı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Semih Yıldız olduğunu belirten Baş, Süleyman Hacıbektaşoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Tolga Bektaş'ın ise Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.
TİP Genel Başkanı Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da bazı ilçelerdeki başkan adaylarının belirlendiğini, Eşref Karagün'ün Arsuz, Emrah Karaçay'ın Samandağ Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.