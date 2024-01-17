https://sputniknews.com.tr/20240117/tip-4-buyuksehir-ve-3-ilce-belediye-baskan-adayini-acikladi-1079757152.html

TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

TİP, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T21:59+0300

2024-01-17T21:59+0300

2024-01-17T22:01+0300

türkiye

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanı adaylarını belirlediklerini bildirdi.Baş, yerel seçimler için çalıştıklarını, adayları dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında belirlediklerini söyledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Hakan Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Ortakalaycı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Semih Yıldız olduğunu belirten Baş, Süleyman Hacıbektaşoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Tolga Bektaş'ın ise Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.TİP Genel Başkanı Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da bazı ilçelerdeki başkan adaylarının belirlendiğini, Eşref Karagün'ün Arsuz, Emrah Karaçay'ın Samandağ Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/tkp-resmen-acikladi-kadikoy-belediye-baskan-adayi-fatih-mehmet-macoglu-oldu-1079699724.html

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