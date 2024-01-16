https://sputniknews.com.tr/20240116/tkp-resmen-acikladi-kadikoy-belediye-baskan-adayi-fatih-mehmet-macoglu-oldu-1079699724.html

TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu

TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu

Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayını açıkladı. TKP'nin adayı Fatih... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T13:45+0300

2024-01-16T13:45+0300

2024-01-16T13:45+0300

politika

türkiye

komünist parti

fatih maçoğlu

fatih mehmet maçoğlu

türkiye komünist partisi (tkp)

belediye

kadıköy

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Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik önemli bir açıklama yaparak, Kadıköy Belediye Başkan adaylarını duyurdu.Türkiye'de yeni bir yönetim anlayışına duyulan ihtiyaca vurgu yapılan açıklamada Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, daha önceki başarılarıyla öne çıkan bir isim olduğu ve bu yeni belediyecilik anlayışını temsil edebileceği ifade edildi.Açıklamanın tamamı şu şekilde:Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş Köyü'nde doğdu.İlk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okuyan Maçoğlu, daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı. Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

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