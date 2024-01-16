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TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu
TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu
Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayını açıkladı. TKP'nin adayı Fatih... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T13:45+0300
2024-01-16T13:45+0300
politika
türkiye
komünist parti
fatih maçoğlu
fatih mehmet maçoğlu
türkiye komünist partisi (tkp)
belediye
kadıköy
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Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik önemli bir açıklama yaparak, Kadıköy Belediye Başkan adaylarını duyurdu.Türkiye'de yeni bir yönetim anlayışına duyulan ihtiyaca vurgu yapılan açıklamada Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, daha önceki başarılarıyla öne çıkan bir isim olduğu ve bu yeni belediyecilik anlayışını temsil edebileceği ifade edildi.Açıklamanın tamamı şu şekilde:Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş Köyü'nde doğdu.İlk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okuyan Maçoğlu, daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı. Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
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fatih mehmet maçoğlu kimdir,tkp kadıköy adayı,kadıköy belediyesi adayları,kadıköy belediye başkanı
fatih mehmet maçoğlu kimdir,tkp kadıköy adayı,kadıköy belediyesi adayları,kadıköy belediye başkanı

TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu

13:45 16.01.2024
© AAFatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA
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Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayını açıkladı. TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu.
Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik önemli bir açıklama yaparak, Kadıköy Belediye Başkan adaylarını duyurdu.
Türkiye'de yeni bir yönetim anlayışına duyulan ihtiyaca vurgu yapılan açıklamada Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, daha önceki başarılarıyla öne çıkan bir isim olduğu ve bu yeni belediyecilik anlayışını temsil edebileceği ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy Belediye Başkan Adaylığı hakkında Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu ortak açıklamasıdır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sonuçları itibarıyla; düzen partileri arasında ya da kendi içlerinde kent rantının nasıl yönetileceği ve kimler tarafından paylaşılacağı üzerinden şekillenmektedir. Halkın yerel yönetimlere oy kullanmak dışında her biçimdeki katılımını dışlayan, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi, emekçilerin hakları, barınma, ulaşım, eğitim, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere toplumun mutluluğunu, sağlık ve refahını merkeze koymak yerine, belediyeleri bir şirket gibi görüp kâr ve rant odaklı bir kurum olarak kurgulayan bu anlayışı değiştirmek zorundayız."

Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş Köyü'nde doğdu.
İlk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okuyan Maçoğlu, daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.
1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı. Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
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