Abdulkadir Selvi: Kurum’un adaylığının ilan edilmesiyle İmamoğlu cephesinde bir panik başladı

"İmamoğlu’nun ekibi ilk günden itibaren saldırıya geçti. Bunlar seçimi kaybetme kaygısı taşıdıklarının bir göstergesi. Ekrem İmamoğlu da hemen harekete geçti. Murat Kurum’u polemiğe çekmek için hamle yapmaya başladı. Murat Kurum’un bu tuzağa düşmeyeceği anlaşılıyor. “Hiçbir zaman polemik içinde olmayacağız” dedi."