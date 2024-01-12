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Abdulkadir Selvi: Kurum’un adaylığının ilan edilmesiyle İmamoğlu cephesinde bir panik başladı
Abdulkadir Selvi: Kurum’un adaylığının ilan edilmesiyle İmamoğlu cephesinde bir panik başladı
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'nin Murat Kurum'u aday olarak göstermesinin ardından telaşlandığını öner sürdü ve 'kaybetme kaygısının... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T09:42+0300
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istanbul
yerel seçim
ekrem imamoğlu
murat kurum
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasındaki etkiyi değerlendirdi.Selvi, Kurum'un adaylığının mevcut başkan İmamoğlu'nu telaşlandırdığını iddia etti.
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istanbul, yerel seçim, ekrem imamoğlu, murat kurum, aday
istanbul, yerel seçim, ekrem imamoğlu, murat kurum, aday

Abdulkadir Selvi: Kurum’un adaylığının ilan edilmesiyle İmamoğlu cephesinde bir panik başladı

09:42 12.01.2024 (güncellendi: 09:43 12.01.2024)
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© İBB
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Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'nin Murat Kurum'u aday olarak göstermesinin ardından telaşlandığını öner sürdü ve 'kaybetme kaygısının göstergesi' dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasındaki etkiyi değerlendirdi.
Selvi, Kurum'un adaylığının mevcut başkan İmamoğlu'nu telaşlandırdığını iddia etti.
"İmamoğlu’nun ekibi ilk günden itibaren saldırıya geçti. Bunlar seçimi kaybetme kaygısı taşıdıklarının bir göstergesi. Ekrem İmamoğlu da hemen harekete geçti. Murat Kurum’u polemiğe çekmek için hamle yapmaya başladı. Murat Kurum’un bu tuzağa düşmeyeceği anlaşılıyor. “Hiçbir zaman polemik içinde olmayacağız” dedi."
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
9 Ocak, 15:01
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