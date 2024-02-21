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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-disisleri-son-donemde-ukraynayla-ilgili-yeni-baris-onerileri-duymadik-1080956662.html
Rusya Dışişleri: Son dönemde Ukrayna'yla ilgili yeni barış önerileri duymadık
Rusya Dışişleri: Son dönemde Ukrayna'yla ilgili yeni barış önerileri duymadık
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın son dönemde Ukrayna'da çözümle ilgili yeni barış önerileri duymadığını söyledi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:33+0300
2024-02-21T13:33+0300
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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Kiev'in tutumu nedeniyle son dönemde Ukrayna'da çözüme ilişkin yeni önerilerin ortaya koyulmadığını belirtti.Galuzin, "Açıkçası son birkaç aydır Ukrayna krizini çözmeye yönelik yeni barış önerileri duymadık. Genel olarak özel askeri harekatın başından bu yana Çin, Brezilya ve Afrika ülkeleri de dahil yaklaşık 20 ülke ve bölgesel birlik benzer girişimlerde bulundu. Onlar tarafından sunulan fikirlerin birçoğu, paylaştığımız birçok temel noktayı içeriyordu. Kiev küresel çoğunluk ülkeleri tarafından ortaya atılan arabuluculuk fikirlerini derhal reddetmeseydi, bu tür tekliflerin sayısı daha fazla olurdu" dedi.Barışçıl girişim hakkını tekeline alan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin ABD ve NATO ülkeleriyle birlikte gelecek vaat etmeyen 'formülü' teşvik ettiğini söyleyen Rus yetkili, Ukrayna ve Batı'nın eylemleriyle aslında barış konusunda alternatif görüşlerin ortaya konmasını, böylece çözümün kendisini engellediğini vurguladı.'Batı ve Kiev savaş prizmasından bakıyor, müzakere istemiyor'Bu arada Galuzin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmadan çıkış yoluna yalnızca savaş prizmasından baktığını söyleyerek Batı'nın askeri operasyonları 'acı sona ulaşana kadar' yürütmeyi planladığını ifade etti.Galuzin, Kiev ve Batılı ülkelerin müzakereleri istediklerini göstermediklerini de vurguladı.Zelenskiy'in 30 Eylül 2022 tarihli kararnameyle yürürlüğe koyduğu müzakere yasağının kaldırılmadığına da dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Kiev, tüm eylemlerinde her şeye rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni silahlarla donatmaktan, Ukrayna ordusunu eğitmekten, istihbarat verilerini sağlamaktan vazgeçmeyen ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından destekleniyor. Batılılar ve onların Kievli kuklaları, saldırgan planlarını Zelenskiy'nin özü itibarıyla kusurlu, barışla hiçbir ilgisi olmayan ve Rusya'ya yönelik gerçekçi olmayan bir dizi ültimatomu temsil eden 'formülü' ile örtüyor" ifadelerini kullandı.'Finansman eksikliği nedeniyle Ukrayna'nın çökmesi, Batı'nın yenilgisi anlamına gelecek'Galuzin, Sputnik'e demecinde Kiev'in aldığı askeri ve mali yardımlara da değinerek Ukrayna'nın Batı'dan gelen finansmanın kesilmesi nedeniyle çöküş yaşamasının Batı'nın Rusya'ya karşı mücadeleyi kaybettiği anlamına geleceğinin altını çizdi."Bugün Ukrayna ordusu yalnızca Batı'nın askeri desteği sayesinde varlığını sürdürüyor. Kiev'de, bu destek olmadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1-2 ay dayanabileceğini kabul ediyorlar" diye devam eden Galuzin, Zelenskiy cuntasının Batılı sponsorlarının söylemlerinde de kademeli olarak değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-ulke-devletciligini-kaybetti-1080954245.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, nato, barış, abd, washington, kiev, moskova
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, nato, barış, abd, washington, kiev, moskova

Rusya Dışişleri: Son dönemde Ukrayna'yla ilgili yeni barış önerileri duymadık

13:33 21.02.2024
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın son dönemde Ukrayna'da çözümle ilgili yeni barış önerileri duymadığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Kiev'in tutumu nedeniyle son dönemde Ukrayna'da çözüme ilişkin yeni önerilerin ortaya koyulmadığını belirtti.
Galuzin, "Açıkçası son birkaç aydır Ukrayna krizini çözmeye yönelik yeni barış önerileri duymadık. Genel olarak özel askeri harekatın başından bu yana Çin, Brezilya ve Afrika ülkeleri de dahil yaklaşık 20 ülke ve bölgesel birlik benzer girişimlerde bulundu. Onlar tarafından sunulan fikirlerin birçoğu, paylaştığımız birçok temel noktayı içeriyordu. Kiev küresel çoğunluk ülkeleri tarafından ortaya atılan arabuluculuk fikirlerini derhal reddetmeseydi, bu tür tekliflerin sayısı daha fazla olurdu" dedi.
Barışçıl girişim hakkını tekeline alan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin ABD ve NATO ülkeleriyle birlikte gelecek vaat etmeyen 'formülü' teşvik ettiğini söyleyen Rus yetkili, Ukrayna ve Batı'nın eylemleriyle aslında barış konusunda alternatif görüşlerin ortaya konmasını, böylece çözümün kendisini engellediğini vurguladı.

'Batı ve Kiev savaş prizmasından bakıyor, müzakere istemiyor'

Bu arada Galuzin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmadan çıkış yoluna yalnızca savaş prizmasından baktığını söyleyerek Batı'nın askeri operasyonları 'acı sona ulaşana kadar' yürütmeyi planladığını ifade etti.
Galuzin, Kiev ve Batılı ülkelerin müzakereleri istediklerini göstermediklerini de vurguladı.
Zelenskiy'in 30 Eylül 2022 tarihli kararnameyle yürürlüğe koyduğu müzakere yasağının kaldırılmadığına da dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Kiev, tüm eylemlerinde her şeye rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni silahlarla donatmaktan, Ukrayna ordusunu eğitmekten, istihbarat verilerini sağlamaktan vazgeçmeyen ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından destekleniyor. Batılılar ve onların Kievli kuklaları, saldırgan planlarını Zelenskiy'nin özü itibarıyla kusurlu, barışla hiçbir ilgisi olmayan ve Rusya'ya yönelik gerçekçi olmayan bir dizi ültimatomu temsil eden 'formülü' ile örtüyor" ifadelerini kullandı.
'Finansman eksikliği nedeniyle Ukrayna'nın çökmesi, Batı'nın yenilgisi anlamına gelecek'
Galuzin, Sputnik'e demecinde Kiev'in aldığı askeri ve mali yardımlara da değinerek Ukrayna'nın Batı'dan gelen finansmanın kesilmesi nedeniyle çöküş yaşamasının Batı'nın Rusya'ya karşı mücadeleyi kaybettiği anlamına geleceğinin altını çizdi.
"Bugün Ukrayna ordusu yalnızca Batı'nın askeri desteği sayesinde varlığını sürdürüyor. Kiev'de, bu destek olmadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 1-2 ay dayanabileceğini kabul ediyorlar" diye devam eden Galuzin, Zelenskiy cuntasının Batılı sponsorlarının söylemlerinde de kademeli olarak değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekti.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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