https://sputniknews.com.tr/20240221/nato-ukraynadan-rusya-topraklarindaki-hedeflerin-listesini-talep-etti-1080939295.html

‘NATO Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep etti’

‘NATO Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep etti’

Sputnik Türkiye

NATO ülkelerinin Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep ettiği ileri sürüldü. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T01:06+0300

2024-02-21T01:06+0300

2024-02-21T01:06+0300

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Konuya vakıf bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre Batı, Kiev'den Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini sunmasını ve bu hedefleri vurmanın uygunluğunu gerekçelendirmesini talep etti.Kaynak, “Kiev rejiminin Batılı sponsorları, Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin devam etmesini, bunların pratik kullanımının etkinliğine bağlıyor” dedi.Bu tür silahları tedarik eden NATO ülkelerinin, Ukrayna yönetiminin terörist yöntemler kullandığının, Rusya topraklarındaki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlediğinin, sivilleri öldürdüğünün çok iyi farkında olduğunu belirten kaynak, “Ukrayna'ya verilen füzelerin kullanılması, aslında Kiev rejimini IŞİD türü bir terör örgütüne dönüştüren NATO uzmanlarının kontrolü altında gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Kaynak, tüm bunların NATO'nun Rus Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/lukasenko-rusya-ve-belarusun-sinirlarinda-32-bin-nato-askeri-var-1080918525.html

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