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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/nato-ukraynadan-rusya-topraklarindaki-hedeflerin-listesini-talep-etti-1080939295.html
‘NATO Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep etti’
‘NATO Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep etti’
Sputnik Türkiye
NATO ülkelerinin Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep ettiği ileri sürüldü. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T01:06+0300
2024-02-21T01:06+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
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Konuya vakıf bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre Batı, Kiev'den Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini sunmasını ve bu hedefleri vurmanın uygunluğunu gerekçelendirmesini talep etti.Kaynak, “Kiev rejiminin Batılı sponsorları, Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin devam etmesini, bunların pratik kullanımının etkinliğine bağlıyor” dedi.Bu tür silahları tedarik eden NATO ülkelerinin, Ukrayna yönetiminin terörist yöntemler kullandığının, Rusya topraklarındaki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlediğinin, sivilleri öldürdüğünün çok iyi farkında olduğunu belirten kaynak, “Ukrayna'ya verilen füzelerin kullanılması, aslında Kiev rejimini IŞİD türü bir terör örgütüne dönüştüren NATO uzmanlarının kontrolü altında gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Kaynak, tüm bunların NATO'nun Rus Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lukasenko-rusya-ve-belarusun-sinirlarinda-32-bin-nato-askeri-var-1080918525.html
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nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

‘NATO Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep etti’

01:06 21.02.2024
© SputnikNATO’nun genişlemesi infografik
NATO’nun genişlemesi infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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NATO ülkelerinin Ukrayna'dan Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini talep ettiği ileri sürüldü.
Konuya vakıf bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre Batı, Kiev'den Rusya topraklarındaki hedeflerin listesini sunmasını ve bu hedefleri vurmanın uygunluğunu gerekçelendirmesini talep etti.
Kaynak, “Kiev rejiminin Batılı sponsorları, Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin devam etmesini, bunların pratik kullanımının etkinliğine bağlıyor” dedi.
Bu tür silahları tedarik eden NATO ülkelerinin, Ukrayna yönetiminin terörist yöntemler kullandığının, Rusya topraklarındaki sivil hedeflere füze saldırıları düzenlediğinin, sivilleri öldürdüğünün çok iyi farkında olduğunu belirten kaynak, “Ukrayna'ya verilen füzelerin kullanılması, aslında Kiev rejimini IŞİD türü bir terör örgütüne dönüştüren NATO uzmanlarının kontrolü altında gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak, tüm bunların NATO'nun Rus Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Lukaşenko: Rusya ve Belarus'un sınırlarında 32 bin NATO askeri var
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