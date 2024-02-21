https://sputniknews.com.tr/20240221/pentagon-ukrayna-yardimimiz-olmadan-hangi-sehirleri-elinde-tutabilecegine-karar-vermeli-1080952275.html
Pentagon: Ukrayna, yardımımız olmadan hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermeli
Pentagon: Ukrayna, yardımımız olmadan hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermeli
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongrenin Kiev’e destek tasarısına onay vermemesi durumunda, Ukrayna yönetiminin şu anda sahip olduğu kaynaklarla hangi... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T15:10+0300
2024-02-21T15:10+0300
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın brifinginde, “Ek finansman talebi Kongre tarafından onaylanmazsa, Ukrayna bir seçim yaparak şu anda sahip olduğu kaynaklarla ve ortaklarından almaya devam ettiği yardımla hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermek zorunda kalacak” açıklamasında bulundu.Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.Yakın zamanda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nin Kiev’e askeri desteği sürdürme yönünde henüz bir karar almamış olmasının savaş alanına olumsuz yansıdığını belirtmişti.NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, “ABD’nin karar alamamasının sonuçlarını artık görüyoruz. ABD’nin bu kararı almasını umuyorum” ifadesini kullandı.‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’ sözlerini tekrarlayan Stoltenberg, “Ukrayna’ya desteğin sürmesi için ABD Kongresi’nin bu pakete onay vermesini bekliyorum, çünkü Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yatırımdır” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/kanada-ukraynaya-askeri-yardimlarini-surdurmekte-kararli-1080907775.html
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ukrayna, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), washington, beyaz saray
ukrayna, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), washington, beyaz saray
Pentagon: Ukrayna, yardımımız olmadan hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermeli
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongrenin Kiev’e destek tasarısına onay vermemesi durumunda, Ukrayna yönetiminin şu anda sahip olduğu kaynaklarla hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermek zorunda kalacağını belirtti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın brifinginde, “Ek finansman talebi Kongre tarafından onaylanmazsa, Ukrayna bir seçim yaparak şu anda sahip olduğu kaynaklarla ve ortaklarından almaya devam ettiği yardımla hangi şehirleri elinde tutabileceğine karar vermek zorunda kalacak” açıklamasında bulundu.
Daha önce ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson
, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.
Yakın zamanda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi’nin Kiev’e askeri desteği sürdürme yönünde henüz bir karar almamış olmasının savaş alanına olumsuz yansıdığını belirtmişti.
NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, “ABD’nin karar alamamasının sonuçlarını artık görüyoruz. ABD’nin bu kararı almasını umuyorum” ifadesini kullandı.
‘Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil’ sözlerini tekrarlayan Stoltenberg, “Ukrayna’ya desteğin sürmesi için ABD Kongresi’nin bu pakete onay vermesini bekliyorum, çünkü Ukrayna’ya destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yatırımdır” diye ekledi.