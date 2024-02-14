Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: ABD ve Batı ‘üç maymunu’ oynuyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
17:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:18
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240214/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-ukrayna-ve-israile-yardim-ongoren-tasariyi-oylamaya-sunmayacak-1080730098.html
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T15:32+0300
2024-02-14T15:32+0300
dünya
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
mike johnson
ukrayna
ukrayna krizi
israil
israil-filistin
tayvan
çin halk cumhuriyeti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080729941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ae00b2519823851c7399dd8a54248c8.jpg
CNN televizyonuna demeç veren Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, söz konusu tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağına ilişkin soru üzerine "Elbette hayır" yanıtını verdi.Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekmişti.Oylamada, 70 senatör 'evet', 29 senatör 'hayır' oyu kullanırken yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör 'evet' dedi.'Evet' oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.Yardım paketi, Ukrayna'ya Rusya ile mücadelesine destek olmak için 60 milyar dolar, İsrail'e güvenlik yardımı sağlamak için 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için tasarının Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-senatosundan-ukrayna-ve-israile-yardim-tasarisina-nihai-destek-1080671829.html
ukrayna
israil
tayvan
çin halk cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080729941_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_1bfc3c4569a52f40997253823c2fcb71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, tayvan, çin halk cumhuriyeti, rusya, mali yardım
abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, tayvan, çin halk cumhuriyeti, rusya, mali yardım

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak

15:32 14.02.2024
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıkladı.
CNN televizyonuna demeç veren Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, söz konusu tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağına ilişkin soru üzerine "Elbette hayır" yanıtını verdi.
Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.
ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.
Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekmişti.
Oylamada, 70 senatör 'evet', 29 senatör 'hayır' oyu kullanırken yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör 'evet' dedi.
'Evet' oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.
Yardım paketi, Ukrayna'ya Rusya ile mücadelesine destek olmak için 60 milyar dolar, İsrail'e güvenlik yardımı sağlamak için 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için tasarının Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
Ukrayna krizi
ABD Senatosu’ndan Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısına nihai destek
Dün, 09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала