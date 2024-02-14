https://sputniknews.com.tr/20240214/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-ukrayna-ve-israile-yardim-ongoren-tasariyi-oylamaya-sunmayacak-1080730098.html
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T15:32+0300
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CNN televizyonuna demeç veren Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, söz konusu tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağına ilişkin soru üzerine "Elbette hayır" yanıtını verdi.Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekmişti.Oylamada, 70 senatör 'evet', 29 senatör 'hayır' oyu kullanırken yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör 'evet' dedi.'Evet' oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.Yardım paketi, Ukrayna'ya Rusya ile mücadelesine destek olmak için 60 milyar dolar, İsrail'e güvenlik yardımı sağlamak için 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için tasarının Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-senatosundan-ukrayna-ve-israile-yardim-tasarisina-nihai-destek-1080671829.html
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abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, tayvan, çin halk cumhuriyeti, rusya, mali yardım
abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, tayvan, çin halk cumhuriyeti, rusya, mali yardım
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı oylamaya sunmayacak
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıkladı.
CNN televizyonuna demeç veren Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, söz konusu tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağına ilişkin soru üzerine "Elbette hayır" yanıtını verdi.
Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.
ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti.
Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekmişti.
Oylamada, 70 senatör 'evet', 29 senatör 'hayır' oyu kullanırken yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör 'evet' dedi.
'Evet' oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.
Yardım paketi, Ukrayna'ya Rusya ile mücadelesine destek olmak için 60 milyar dolar, İsrail'e güvenlik yardımı sağlamak için 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için tasarının Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.