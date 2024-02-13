https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-senatosundan-ukrayna-ve-israile-yardim-tasarisina-nihai-destek-1080671829.html
ABD Senatosu’ndan Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısına nihai destek
ABD Senatosu’ndan Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısına nihai destek
Sputnik Türkiye
ABD Senatosunda, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı ve sadece Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören ek bütçe tasarısı nihai prosedür... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:31+0300
2024-02-13T09:31+0300
2024-02-13T09:31+0300
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Ukrayna için 60 milyar dolar olmak üzere İsrail için 14.1, Gazze dahil çeşitli bölgelere insani yardımlar için 9.2 milyar dolar ve Tayvan dahil Hint-Pasifik bölgesi için 4.8 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören tasarının Genel Kurula gönderilmesi 66 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Tasarıya 33 senatör karşı çıktı.Tasarının yarın oylamaya sunulması bekleniyor.Senatoda kabul edilmesi durumunda tasarı Temsilciler Meclisine gidecek.Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı herhangi bir tasarıyı tek başına geçirmeyeceklerini açıklamıştı.ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay vermişti.Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/musk-abd-desteginin-kieve-yardimci-olmayacagini-soyledi-1080670426.html
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abd, washington, abd kongresi, ukrayna, mali yardım, abd temsilciler meclisi
abd, washington, abd kongresi, ukrayna, mali yardım, abd temsilciler meclisi
ABD Senatosu’ndan Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısına nihai destek
ABD Senatosunda, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı ve sadece Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören ek bütçe tasarısı nihai prosedür oylamasından da geçerken, tasarı, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da ele alınacak.
Ukrayna için 60 milyar dolar olmak üzere İsrail için 14.1, Gazze dahil çeşitli bölgelere insani yardımlar için 9.2 milyar dolar ve Tayvan dahil Hint-Pasifik bölgesi için 4.8 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören tasarının Genel Kurula gönderilmesi 66 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Tasarıya 33 senatör karşı çıktı.
Tasarının yarın oylamaya sunulması bekleniyor.
Senatoda kabul edilmesi durumunda tasarı Temsilciler Meclisine gidecek.
Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı herhangi bir tasarıyı tek başına geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay vermişti.
Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.