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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/musk-abd-desteginin-kieve-yardimci-olmayacagini-soyledi-1080670426.html
Musk, ABD desteğinin Kiev'e yardımcı olmayacağını söyledi
Musk, ABD desteğinin Kiev'e yardımcı olmayacağını söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu’nun Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14.1 milyar dolar yardım öngören toplam 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Kiev’e... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T09:00+0300
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ukrayna krizi
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Senato’daki tartışmalara atıfta bulunan X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Kiev'in ihtiyaçları için ayrılacak yeni ödeneklerin Ukrayna’ya yardımcı olmayacağını söyledi.X sosyal ağında yayınlanan bir konuşma sırasında, yapılan tüm mali yardımların düşmanlıkların uzamasına neden olduğuna dikkat çeken Musk, “Bu harcamaların Ukrayna'ya yardımcı olmadığını, savaşı uzatmanın Ukrayna'ya yardımcı olmadığını akılda tutmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Musk, bir dizi senatörle Ukrayna'ya yardım tahsis edilmesini ima eden son Senato girişiminin tartışmasına katılırken, tartışmada yer alan Ohio Senatörü James Vance daha önce bu yeni yardımlara ilişkin tasarıyı eleştirmişti.Vance, Kiev’e yardım tasarısının Ekim 2025 başına kadar askeri destek için hükümler içerdiğini, bunun da gelecekteki Başkan Donald Trump'ın seçilmesi halinde Kiev'e yönelik finansmanın durdurulmasını imkansız hale getirdiğini söylemişti.ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay vermişti.Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/orban-ab-kieve-kazanmasi-icin-yeterli-para-ve-silah-veremez-1080628891.html
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elon musk, x, abd, ukrayna, mali yardım, washington, abd senatosu, israil, kiev, rusya
elon musk, x, abd, ukrayna, mali yardım, washington, abd senatosu, israil, kiev, rusya

Musk, ABD desteğinin Kiev'e yardımcı olmayacağını söyledi

09:00 13.02.2024 (güncellendi: 09:03 13.02.2024)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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ABD Senatosu’nun Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14.1 milyar dolar yardım öngören toplam 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısıyla ilgili tartışmalar sürerken, Kiev’e yapılacak mali yardımın cephedeki çıkmazı değiştirmeyeceğine inanan Musk’tan bir yeni açıklama daha geldi.
Senato’daki tartışmalara atıfta bulunan X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Kiev'in ihtiyaçları için ayrılacak yeni ödeneklerin Ukrayna’ya yardımcı olmayacağını söyledi.
X sosyal ağında yayınlanan bir konuşma sırasında, yapılan tüm mali yardımların düşmanlıkların uzamasına neden olduğuna dikkat çeken Musk, “Bu harcamaların Ukrayna'ya yardımcı olmadığını, savaşı uzatmanın Ukrayna'ya yardımcı olmadığını akılda tutmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Musk, bir dizi senatörle Ukrayna'ya yardım tahsis edilmesini ima eden son Senato girişiminin tartışmasına katılırken, tartışmada yer alan Ohio Senatörü James Vance daha önce bu yeni yardımlara ilişkin tasarıyı eleştirmişti.
Vance, Kiev’e yardım tasarısının Ekim 2025 başına kadar askeri destek için hükümler içerdiğini, bunun da gelecekteki Başkan Donald Trump'ın seçilmesi halinde Kiev'e yönelik finansmanın durdurulmasını imkansız hale getirdiğini söylemişti.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay vermişti.
Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
Ukrayna krizi
Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez
11 Şubat, 16:44
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