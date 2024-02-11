https://sputniknews.com.tr/20240211/orban-ab-kieve-kazanmasi-icin-yeterli-para-ve-silah-veremez-1080628891.html
Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez
Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın Rus ordusunu yenmesini sağlayacak kadar çok para ve silah veremeyeceğini söyledi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T16:44+0300
2024-02-11T16:44+0300
2024-02-11T16:44+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
ukrayna
mali yardım
silah yardımı
avusturya
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Die Presse gazetesinin haberine göre eski Avusturya Şansölyesi Wolfgang Schüssel ile görüşen Orban, Schüssel’in ‘AB ülkelerinin gerekli silah, para ve lojistiği sağlamaması halinde Ukrayna'nın yenileceğini’ söylemesi üzerine verdiği yanıtında, “AB bunu yapamaz. Avrupa'daki halklar hükümetlerinin Ukrayna'ya giderek daha fazla mali yardımda bulunmasından memnun değil. Askeri bir zafer kazanmasını sağlayacak mali kaynakları sağlamaya gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı.Orban, paranın birlik için gerçekten de bir sorun olduğunun altını çizdiği konuşmasında, Ukrayna'nın daha fazla toprak kaybedebileceğini ve hatta savaşı kaybedebileceğini de göz ardı etmediklerini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/macaristan-kievi-finanse-etmeyi-reddettigi-icin-abden-tehditler-aldi-1080613729.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ukrayna, mali yardım, silah yardımı, avusturya
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ukrayna, mali yardım, silah yardımı, avusturya
Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın Rus ordusunu yenmesini sağlayacak kadar çok para ve silah veremeyeceğini söyledi.
Die Presse gazetesinin haberine göre eski Avusturya Şansölyesi Wolfgang Schüssel ile görüşen Orban, Schüssel’in ‘AB ülkelerinin gerekli silah, para ve lojistiği sağlamaması halinde Ukrayna'nın yenileceğini’ söylemesi üzerine verdiği yanıtında, “AB bunu yapamaz. Avrupa'daki halklar hükümetlerinin Ukrayna'ya giderek daha fazla mali yardımda bulunmasından memnun değil. Askeri bir zafer kazanmasını sağlayacak mali kaynakları sağlamaya gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı.
Orban, paranın birlik için gerçekten de bir sorun olduğunun altını çizdiği konuşmasında, Ukrayna'nın daha fazla toprak kaybedebileceğini ve hatta savaşı kaybedebileceğini de göz ardı etmediklerini ekledi.