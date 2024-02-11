https://sputniknews.com.tr/20240211/orban-ab-kieve-kazanmasi-icin-yeterli-para-ve-silah-veremez-1080628891.html

Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez

Orban: AB, Kiev'e kazanması için yeterli para ve silah veremez

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın Rus ordusunu yenmesini sağlayacak kadar çok para ve silah veremeyeceğini söyledi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T16:44+0300

2024-02-11T16:44+0300

2024-02-11T16:44+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

avrupa birliği

ukrayna

mali yardım

silah yardımı

avusturya

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Die Presse gazetesinin haberine göre eski Avusturya Şansölyesi Wolfgang Schüssel ile görüşen Orban, Schüssel’in ‘AB ülkelerinin gerekli silah, para ve lojistiği sağlamaması halinde Ukrayna'nın yenileceğini’ söylemesi üzerine verdiği yanıtında, “AB bunu yapamaz. Avrupa'daki halklar hükümetlerinin Ukrayna'ya giderek daha fazla mali yardımda bulunmasından memnun değil. Askeri bir zafer kazanmasını sağlayacak mali kaynakları sağlamaya gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı.Orban, paranın birlik için gerçekten de bir sorun olduğunun altını çizdiği konuşmasında, Ukrayna'nın daha fazla toprak kaybedebileceğini ve hatta savaşı kaybedebileceğini de göz ardı etmediklerini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240211/macaristan-kievi-finanse-etmeyi-reddettigi-icin-abden-tehditler-aldi-1080613729.html

macaristan

avrupa birliği

ukrayna

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ukrayna, mali yardım, silah yardımı, avusturya