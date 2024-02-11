https://sputniknews.com.tr/20240211/macaristan-kievi-finanse-etmeyi-reddettigi-icin-abden-tehditler-aldi-1080613729.html

‘Macaristan, Kiev'i finanse etmeyi reddettiği için AB'den tehditler aldı’

‘Macaristan, Kiev'i finanse etmeyi reddettiği için AB'den tehditler aldı’

Macaristan Başbakanı Danışmanı Balazs Orban, AB’nin Ukrayna'ya mali yardımı onaylamayı reddettiği için Macaristan ekonomisini vurmakla tehdit ettiğini... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T01:11+0300

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Macaristan Başbakanı Danışmanı Balazs Orban, Avusturya^da yayın yapan Exxpress gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya mali yardımı onaylamayı reddettiği için Macar ekonomisini vurmakla tehdit ettiğini söyledi.Financial Times’ın (FT) ‘AB’nin Kiev'e mali yardımı onaylamayı reddetmesi halinde Macar ekonomisine zarar vermeyi planladığı’ yönündeki iddiası sorulan Orban, “Durum ciddiydi. AB devlet ve hükümet başkanları Başbakan Viktor Orban ile telefonda görüştüklerinde aynen bu tehdidi ilettiler” dedi.Daha önce FT, ulaştığı bir AB belgesine atıfla, Avrupa Birliği'nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak zirvede Kiev'e yönelik yardıma ilişkin vetosunu kaldırmaması halinde Macaristan ekonomisini sabote edebileceğini ve Avrupa fonlarından Budapeşte’ye ödenmesi gereken fonları bloke edebileceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/macaristan-basbakani-orban-bruksel-avrupanin-degil-abdnin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-ediyor-1080305871.html

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