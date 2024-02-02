https://sputniknews.com.tr/20240202/macaristan-basbakani-orban-bruksel-avrupanin-degil-abdnin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-ediyor-1080305871.html
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel Avrupa'nın değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel Avrupa'nın değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor
Macaristan Başbakanı Orban radyoya verdiği demeçte, bazı Avrupalı liderlerin kendi seçmenlerine değil, ABD'nin menfaatlerine hizmet ettiğini dile getirdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T12:01+0300
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ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Brüksel'in bazı kararlarının Avrupa çıkarlarından ziyade ABD çıkarları tarafından yönlendirildiğini hissettiğini belirterek, yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini kaydetti.Orban, Avrupa'da değişim olduğunda barışın da olacağını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın ilişkiler kuran Amerikan yanlısı hükümetlerin sesinin daha yüksek çıktığını söyleyen Orban, "Buradan çıkardığım sonuç, Amerika'nın baskı uygulayabildiği ülkelerde Amerikan baskısının arttığıdır. Avrupa ve Amerika'nın bakış açıları birbirine karışıyor ve ben sık sık Brüksel'de bazı kararların Avrupa'nın değil Amerika'nın çıkarlarını gözettiğini hissediyorum" dedi.Orban, bugün hiç kimsenin Brüksel'de alınan kararlarda ABD'nin iradesinin ve yargı sisteminin ne ölçüde hakim olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini, kendisinin 'sadece bir katılımcı ve gözlemci olarak bir fikir oluşturabileceğini' söyledi.'AB zirvesinin sonuçları başarılı'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB'nin Ukrayna'ya makro mali yardım konusunda Budapeşte olmadan karar vereceği ve parasını Kiev'e göndereceği tehdidinde bulunduğunu, sonuç olarak Macaristan'ın bunun olmayacağına dair garanti aldığını ve bunu bir başarı olarak gördüğünü söyledi.Orban açıklamasında şu cümleleri vurguladı:Macaristan'ın Aralık ayında parasının gelmesi gerektiğini ve şimdi de durmaması ve Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini anladığını söyleyen Orban, "Bu konuda kesin garantiler aldım, bu düzenleme gerçekleşmezse çok şaşıracağım" diye ekledi.'Ukrayna'daki çatışmada zaman Rusya'nın lehine işliyor, güç dengesi değişmeyecek'Macaristan Başbakanı Viktor Orban verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada zamanın Rusya'dan yana işlediğini, güç dengesinin Kiev'in lehine değişmeyeceğini, ancak Batı'nın aksini düşündüğünü söyledi.Orban açıklamasında şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240201/macaristan-basbakani-orban-ab-fonlarimizin-ukraynaya-gonderilmeyecegine-dair-garanti-aldik-1080277237.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, brüksel, abd, ukrayna, ukrayna krizi
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, brüksel, abd, ukrayna, ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel Avrupa'nın değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor
12:01 02.02.2024 (güncellendi: 12:07 02.02.2024)
Macaristan Başbakanı Orban radyoya verdiği demeçte, bazı Avrupalı liderlerin kendi seçmenlerine değil, ABD'nin menfaatlerine hizmet ettiğini dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Brüksel'in bazı kararlarının Avrupa çıkarlarından ziyade ABD çıkarları tarafından yönlendirildiğini hissettiğini belirterek, yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini kaydetti.
Orban, Avrupa'da değişim olduğunda barışın da olacağını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:
Haziran ayında seçimler var, Batı argosunda 'demokrasi açığı' derler. Seçmenler ve seçilmiş liderler arasındaki demokratik uçurum çok büyükse siyasi değişim de bunu takip eder. Eğer birileri seçmenlerin çıkarlarına kötü hizmet ediyorsa, görevden alınabilirler ve bazen de alınırlar. Bence bunu Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri takip edecek, çok kolay bir şekilde takip edebilir.
Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın ilişkiler kuran Amerikan yanlısı hükümetlerin sesinin daha yüksek çıktığını söyleyen Orban, "Buradan çıkardığım sonuç, Amerika'nın baskı uygulayabildiği ülkelerde Amerikan baskısının arttığıdır. Avrupa ve Amerika'nın bakış açıları birbirine karışıyor ve ben sık sık Brüksel'de bazı kararların Avrupa'nın değil Amerika'nın çıkarlarını gözettiğini hissediyorum" dedi.
Orban, bugün hiç kimsenin Brüksel'de alınan kararlarda ABD'nin iradesinin ve yargı sisteminin ne ölçüde hakim olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini, kendisinin 'sadece bir katılımcı ve gözlemci olarak bir fikir oluşturabileceğini' söyledi.
'AB zirvesinin sonuçları başarılı'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB'nin Ukrayna'ya makro mali yardım konusunda Budapeşte olmadan karar vereceği ve parasını Kiev'e göndereceği tehdidinde bulunduğunu, sonuç olarak Macaristan'ın bunun olmayacağına dair garanti aldığını ve bunu bir başarı olarak gördüğünü söyledi.
Orban açıklamasında şu cümleleri vurguladı:
Eğer müzakere edemezsek, Ukrayna devletinin işleyişi için gereken paranın 26 kişilik bir çemberde müzakere edileceği, bize ödenmesi gereken parayı alıp Ukrayna'ya gönderecekleri tehdidi vardı. Bunu engellemek için her ne şekilde olursa olsun müzakere etmek zorundaydım. Bu nedenle dünkü müzakereler benim için bir başarıdır.
Macaristan'ın Aralık ayında parasının gelmesi gerektiğini ve şimdi de durmaması ve Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini anladığını söyleyen Orban, "Bu konuda kesin garantiler aldım, bu düzenleme gerçekleşmezse çok şaşıracağım" diye ekledi.
'Ukrayna'daki çatışmada zaman Rusya'nın lehine işliyor, güç dengesi değişmeyecek'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada zamanın Rusya'dan yana işlediğini, güç dengesinin Kiev'in lehine değişmeyeceğini, ancak Batı'nın aksini düşündüğünü söyledi.
Orban açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Batı'da hala zamanın kendilerinden yana olduğunu ve savaş ne kadar uzun sürerse askeri durumun Ukrayna için o kadar iyileşeceğini düşünüyorlar. Bence tam tersi doğru, zaman Rusların tarafında, savaş ne kadar uzun sürerse o kadar çok insan ölecek ve güç dengesi Ukrayna'nın lehine değişmeyecek. O halde neden savaşa devam ediyoruz?"