https://sputniknews.com.tr/20240202/macaristan-basbakani-orban-bruksel-avrupanin-degil-abdnin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-ediyor-1080305871.html

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel Avrupa'nın değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel Avrupa'nın değil, ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor

Macaristan Başbakanı Orban radyoya verdiği demeçte, bazı Avrupalı liderlerin kendi seçmenlerine değil, ABD'nin menfaatlerine hizmet ettiğini dile getirdi. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T12:01+0300

2024-02-02T12:01+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Brüksel'in bazı kararlarının Avrupa çıkarlarından ziyade ABD çıkarları tarafından yönlendirildiğini hissettiğini belirterek, yaz aylarında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin artık seçmenlerinin çıkarlarına hizmet etmeyen Avrupalı liderlerin yapısını kolayca değiştirebileceğini kaydetti.Orban, Avrupa'da değişim olduğunda barışın da olacağını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın ilişkiler kuran Amerikan yanlısı hükümetlerin sesinin daha yüksek çıktığını söyleyen Orban, "Buradan çıkardığım sonuç, Amerika'nın baskı uygulayabildiği ülkelerde Amerikan baskısının arttığıdır. Avrupa ve Amerika'nın bakış açıları birbirine karışıyor ve ben sık sık Brüksel'de bazı kararların Avrupa'nın değil Amerika'nın çıkarlarını gözettiğini hissediyorum" dedi.Orban, bugün hiç kimsenin Brüksel'de alınan kararlarda ABD'nin iradesinin ve yargı sisteminin ne ölçüde hakim olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini, kendisinin 'sadece bir katılımcı ve gözlemci olarak bir fikir oluşturabileceğini' söyledi.'AB zirvesinin sonuçları başarılı'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB'nin Ukrayna'ya makro mali yardım konusunda Budapeşte olmadan karar vereceği ve parasını Kiev'e göndereceği tehdidinde bulunduğunu, sonuç olarak Macaristan'ın bunun olmayacağına dair garanti aldığını ve bunu bir başarı olarak gördüğünü söyledi.Orban açıklamasında şu cümleleri vurguladı:Macaristan'ın Aralık ayında parasının gelmesi gerektiğini ve şimdi de durmaması ve Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini anladığını söyleyen Orban, "Bu konuda kesin garantiler aldım, bu düzenleme gerçekleşmezse çok şaşıracağım" diye ekledi.'Ukrayna'daki çatışmada zaman Rusya'nın lehine işliyor, güç dengesi değişmeyecek'Macaristan Başbakanı Viktor Orban verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada zamanın Rusya'dan yana işlediğini, güç dengesinin Kiev'in lehine değişmeyeceğini, ancak Batı'nın aksini düşündüğünü söyledi.Orban açıklamasında şu sözlere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240201/macaristan-basbakani-orban-ab-fonlarimizin-ukraynaya-gonderilmeyecegine-dair-garanti-aldik-1080277237.html

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, brüksel, abd, ukrayna, ukrayna krizi