https://sputniknews.com.tr/20240201/macaristan-basbakani-orban-ab-fonlarimizin-ukraynaya-gonderilmeyecegine-dair-garanti-aldik-1080277237.html
Macaristan Başbakanı Orban: AB fonlarımızın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldık
Macaristan Başbakanı Orban: AB fonlarımızın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldık
Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'ın mal varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını açıkladı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T16:59+0300
2024-02-01T16:59+0300
2024-02-01T16:59+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB fonlarındaki varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını ve Ukrayna'ya tahsis edilen fonların ihtiyatlı kullanımını denetleyecek bir mekanizma geliştirilmesine yönelik bir AB önerisini kabul ettiğini söyledi.Orban daha önce Macaristan'ın AB fonlarından Budapeşte'ye ödenmesi gereken paranın Kiev'e gönderilmesi ve AB'nin Ukrayna'ya 'doğrulama yapılmadan çok uzun süre' para tahsis etmeye karar vermesi gibi iki endişesi olduğunu getirmişti.Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Orban şu sözleri kaydetti:AB'nin Brüksel'deki zirvede Ukrayna'nın finansmanına ilişkin aldığı kararın, fonların rasyonel bir şekilde harcanmasını garanti altına aldığını ve bu nedenle Macaristan'ın da bu kararı kabul ettiğini vurgulayan Orban, Ayrıca Macaristan'a ödenmesi gereken Avrupa fonlarının Ukrayna'yı finanse etmek için kullanılmayacağını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna ordusu, fon, garanti
macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna ordusu, fon, garanti
Macaristan Başbakanı Orban: AB fonlarımızın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldık
Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'ın mal varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB fonlarındaki varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını ve Ukrayna'ya tahsis edilen fonların ihtiyatlı kullanımını denetleyecek bir mekanizma geliştirilmesine yönelik bir AB önerisini kabul ettiğini söyledi.
Orban daha önce Macaristan'ın AB fonlarından Budapeşte'ye ödenmesi gereken paranın Kiev'e gönderilmesi ve AB'nin Ukrayna'ya 'doğrulama yapılmadan çok uzun süre' para tahsis etmeye karar vermesi gibi iki endişesi olduğunu getirmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Orban şu sözleri kaydetti:
Bu sabah bir teklif aldık ve nihayet fonların Ukrayna tarafından makul bir şekilde kullanılmasını garanti eden bir doğrulama mekanizması üzerinde çalıştık ve Macaristan'ın parasının Ukrayna'ya gitmeyeceğine dair garantiler aldık. Uzun müzakerelerin ardından bu teklifi kabul ettik.
AB'nin Brüksel'deki zirvede Ukrayna'nın finansmanına ilişkin aldığı kararın, fonların rasyonel bir şekilde harcanmasını garanti altına aldığını ve bu nedenle Macaristan'ın da bu kararı kabul ettiğini vurgulayan Orban, Ayrıca Macaristan'a ödenmesi gereken Avrupa fonlarının Ukrayna'yı finanse etmek için kullanılmayacağını da belirtti.