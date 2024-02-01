https://sputniknews.com.tr/20240201/macaristan-basbakani-orban-ab-fonlarimizin-ukraynaya-gonderilmeyecegine-dair-garanti-aldik-1080277237.html

Macaristan Başbakanı Orban: AB fonlarımızın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldık

Macaristan Başbakanı Orban: AB fonlarımızın Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldık

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'ın mal varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını açıkladı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T16:59+0300

2024-02-01T16:59+0300

2024-02-01T16:59+0300

ukrayna krizi

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viktor orban

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB fonlarındaki varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti aldığını ve Ukrayna'ya tahsis edilen fonların ihtiyatlı kullanımını denetleyecek bir mekanizma geliştirilmesine yönelik bir AB önerisini kabul ettiğini söyledi.Orban daha önce Macaristan'ın AB fonlarından Budapeşte'ye ödenmesi gereken paranın Kiev'e gönderilmesi ve AB'nin Ukrayna'ya 'doğrulama yapılmadan çok uzun süre' para tahsis etmeye karar vermesi gibi iki endişesi olduğunu getirmişti.Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında Orban şu sözleri kaydetti:AB'nin Brüksel'deki zirvede Ukrayna'nın finansmanına ilişkin aldığı kararın, fonların rasyonel bir şekilde harcanmasını garanti altına aldığını ve bu nedenle Macaristan'ın da bu kararı kabul ettiğini vurgulayan Orban, Ayrıca Macaristan'a ödenmesi gereken Avrupa fonlarının Ukrayna'yı finanse etmek için kullanılmayacağını da belirtti.

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