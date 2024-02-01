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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html
AB, bütçesinden Ukrayna'ya 50 milyar Euro’luk destek paketi üzerinde uzlaştı
AB, bütçesinden Ukrayna'ya 50 milyar Euro’luk destek paketi üzerinde uzlaştı
ABD’nin mali yardımının sona ermesiyle harekete geçen Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ı ikna ederek bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar Euro destek paketi... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T14:02+0300
2024-02-01T14:02+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
brüksel
charles michel
macaristan
viktor orban
ukrayna
mali yardım
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Özel liderler zirvesi başladığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesini kullandı.Bunun Ukrayna için "istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız" mesajını paylaştı.AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.Macaristan'ın muhalefetiAB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar Euro’luk bir fonun dahil edilmesini istiyordu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Aralık 2023'te Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var" ifadesini kullanmış, 2020'de mevcut bütçe onaylandığında "kimsenin Avrupa topraklarında topyekun bir savaş çıkacağını öngöremediğini" söylemişti.Macaristan ise AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın sunduğu desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html
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avrupa birliği, brüksel, charles michel, macaristan, viktor orban, ukrayna, mali yardım

AB, bütçesinden Ukrayna'ya 50 milyar Euro’luk destek paketi üzerinde uzlaştı

14:02 01.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertAvrupa Birliği Macaristan Orban
Avrupa Birliği Macaristan Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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ABD’nin mali yardımının sona ermesiyle harekete geçen Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ı ikna ederek bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar Euro destek paketi üzerinde anlaştı.
Özel liderler zirvesi başladığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesini kullandı.
Bunun Ukrayna için "istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız" mesajını paylaştı.
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.
AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

Macaristan'ın muhalefeti

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar Euro’luk bir fonun dahil edilmesini istiyordu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Aralık 2023'te Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var" ifadesini kullanmış, 2020'de mevcut bütçe onaylandığında "kimsenin Avrupa topraklarında topyekun bir savaş çıkacağını öngöremediğini" söylemişti.
Macaristan ise AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın sunduğu desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkmıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardım için 'şart' koştu
30 Ocak, 13:32
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