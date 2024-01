https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html

Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardım için 'şart' koştu

Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e yapılacak yardımın yıllık olarak onaylanması halinde Kiev'e finansman sağlamayı kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1 Şubat'ta yapılacak zirvede Ukrayna'nın finansmanı konusunda diğer 26 AB ülkesiyle ortak bir karar alınmasını, bu miktarın her yıl oybirliğiyle onaylanacağının garanti edilmesi halinde kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Macaristan ekonomisinin altının oyulması planının gerçekçi olduğundan şüphemiz yok'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin ülkedeki ekonomiyi baltalamaya gidebileceğinden şüphesi olmadığını ve bunun Macaristan'da kıyamete yol açacağını söyledi.Daha önce Financial Times bir AB belgesine dayanarak, Avrupa Birliği'nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak zirvede Kiev'e yardım konusundaki vetosunu kaldırmaması halinde Macaristan ekonomisini sabote edebileceğini bildirmişti. Bu durumda devlet ve hükümet başkanları Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 'yapıcı olmayan davranışlarını' kamuoyuna açıklayacak ve bu nedenle Budapeşte'nin Avrupa fonlarını çözemeyeceği belirtilmişti. Buna istinaden Macar yetkililer 'şantaja boyun eğmeyeceklerini' söylemişti. Avrupa Komisyonu ise AB'de dolaştığı söylenen ve Macaristan'ın ekonomisini baltalamayı önerdiği iddia edilen taslak belgeden haberdar olmadığını dile getirmişti.Orban belgenin gerçekliğinden şüphe duymadığını ve Brüksel'deki yetkililerin bunu yapabileceğinin altını çizerek, "O zaman Macaristan'da kıyamet kopar. Financial Times tarafından yayımlanan belge de bunu söylüyor" dedi.

