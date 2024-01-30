https://sputniknews.com.tr/20240130/macaristan-basbakani-orban-abnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-icin-sart-kostu-1080189164.html
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardım için 'şart' koştu
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardım için 'şart' koştu
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e yapılacak yardımın yıllık olarak onaylanması halinde Kiev'e finansman sağlamayı kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:32+0300
2024-01-30T13:32+0300
2024-01-30T13:32+0300
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viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1 Şubat'ta yapılacak zirvede Ukrayna'nın finansmanı konusunda diğer 26 AB ülkesiyle ortak bir karar alınmasını, bu miktarın her yıl oybirliğiyle onaylanacağının garanti edilmesi halinde kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Macaristan ekonomisinin altının oyulması planının gerçekçi olduğundan şüphemiz yok'Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin ülkedeki ekonomiyi baltalamaya gidebileceğinden şüphesi olmadığını ve bunun Macaristan'da kıyamete yol açacağını söyledi.Daha önce Financial Times bir AB belgesine dayanarak, Avrupa Birliği'nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak zirvede Kiev'e yardım konusundaki vetosunu kaldırmaması halinde Macaristan ekonomisini sabote edebileceğini bildirmişti. Bu durumda devlet ve hükümet başkanları Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 'yapıcı olmayan davranışlarını' kamuoyuna açıklayacak ve bu nedenle Budapeşte'nin Avrupa fonlarını çözemeyeceği belirtilmişti. Buna istinaden Macar yetkililer 'şantaja boyun eğmeyeceklerini' söylemişti. Avrupa Komisyonu ise AB'de dolaştığı söylenen ve Macaristan'ın ekonomisini baltalamayı önerdiği iddia edilen taslak belgeden haberdar olmadığını dile getirmişti.Orban belgenin gerçekliğinden şüphe duymadığını ve Brüksel'deki yetkililerin bunu yapabileceğinin altını çizerek, "O zaman Macaristan'da kıyamet kopar. Financial Times tarafından yayımlanan belge de bunu söylüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/macaristan-basbakani-orbandan-isvecin-natoya-uyeligine-destek-aciklamasi-1079997367.html
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macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, viktor orban, avrupa birliği
macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, viktor orban, avrupa birliği
Macaristan Başbakanı Orban, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardım için 'şart' koştu
Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e yapılacak yardımın yıllık olarak onaylanması halinde Kiev'e finansman sağlamayı kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1 Şubat'ta yapılacak zirvede Ukrayna'nın finansmanı konusunda diğer 26 AB ülkesiyle ortak bir karar alınmasını, bu miktarın her yıl oybirliğiyle onaylanacağının garanti edilmesi halinde kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Uzlaşmacı bir teklif yapmaya karar verdik: tamam, bütçeyi değiştirme ve büyük bir miktar olan 50 milyar euroyu vermemiz gerektiği konusunda hemfikir değiliz. Bunun dört yıl boyunca güvence altına alınması gerektiği konusunda da hemfikir değiliz. Ama tamam, her yıl bu parayı gönderip göndermeyeceğimize karar vereceğimiz garanti edilirse Macaristan karara katılmaya hazır. Ve bu yıllık karar bugün olduğu gibi aynı yasal dayanağa sahip olmalı: Oybirliğiyle alınmalı.
'Macaristan ekonomisinin altının oyulması planının gerçekçi olduğundan şüphemiz yok'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin ülkedeki ekonomiyi baltalamaya gidebileceğinden şüphesi olmadığını ve bunun Macaristan'da kıyamete yol açacağını söyledi.
Daha önce Financial Times bir AB belgesine dayanarak, Avrupa Birliği'nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak zirvede Kiev'e yardım konusundaki vetosunu kaldırmaması halinde Macaristan ekonomisini sabote edebileceğini bildirmişti. Bu durumda devlet ve hükümet başkanları Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 'yapıcı olmayan davranışlarını' kamuoyuna açıklayacak ve bu nedenle Budapeşte'nin Avrupa fonlarını çözemeyeceği belirtilmişti. Buna istinaden Macar yetkililer 'şantaja boyun eğmeyeceklerini' söylemişti. Avrupa Komisyonu ise AB'de dolaştığı söylenen ve Macaristan'ın ekonomisini baltalamayı önerdiği iddia edilen taslak belgeden haberdar olmadığını dile getirmişti.
Orban belgenin gerçekliğinden şüphe duymadığını ve Brüksel'deki yetkililerin bunu yapabileceğinin altını çizerek, "O zaman Macaristan'da kıyamet kopar. Financial Times tarafından yayımlanan belge de bunu söylüyor" dedi.