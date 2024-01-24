https://sputniknews.com.tr/20240124/macaristan-basbakani-orbandan-isvecin-natoya-uyeligine-destek-aciklamasi-1079997367.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek açıklaması
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek açıklaması
Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:36+0300
2024-01-24T16:36+0300
2024-01-24T16:37+0300
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jens stoltenberg
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/macaristan-parlamentosu-isvecin-natoya-kabulune-iliskin-oylamayi-erteledi-1076746534.html
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macaristan, viktor orban, isveç, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, tobias billström, ulf kristersson
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO'ya üyeliğine destek açıklaması
16:36 24.01.2024 (güncellendi: 16:37 24.01.2024)
Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Telefon görüşmesinde Stoltenberg'e Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim. Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım.
Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.
Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır" demişti.