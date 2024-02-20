https://sputniknews.com.tr/20240220/kanada-ukraynaya-askeri-yardimlarini-surdurmekte-kararli-1080907775.html

Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürmekte kararlı

Kanada, Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürmekte kararlı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın müzakerelere hazır olduğunu dile getirmesine rağmen stratejik yenilgi hedefleri uğruna son Ukraynalıya kadar savaşmakta kararlı olan kolektif Batı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:31+0300

2024-02-20T10:31+0300

2024-02-20T10:31+0300

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Parlamentosunda, Nazi destekçisi SS birliklerinin 14. Gönüllü Tümeni 'Galiçya'nın üyesinin ayakta alkışlandığı Kanada, Ukrayna'ya 800'den fazla yerli üretim insansız hava aracı (İHA) göndereceğini duyurdu.Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 model İHA gönderileceği bildirilirken, açıklamada, toplam değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen İHA'ların, Ukrayna savunmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.İHA'ların istihbarat toplama konusunda kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bu araçların malzeme taşımak için de kullanılabildiği aktarıldı.Açıklamada, söz konusu İHA'ların, Ukrayna birliklerinin özellikle karanlıkta ve kötü hava koşullarında herhangi bir ısı kaynağını uzak mesafeden tanımalarına yardımcı olacağı bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/eski-ap-uyesi-abdnin-rusofobik-eliti-maydan-yardimiyla-rusyayi-zayiflatmaya-calisti-1080852036.html

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kanada, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, insansız hava aracı (iha), batı