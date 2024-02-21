Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gidecek

''Anket şunu gösteriyor; Hatay’da bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Aramızda AK parti ile 3-4 puan fark var. Bazen önde bazen geride ölçülüyor. Bunun sebebi de çok net olarak Hatay’da duygular çok yüksek. Bir gerçek var; Hatay’da AK Parti ile CHP arasındaki yarışa AK Parti'ye muhalif TİP, DEM ve diğer irili ufaklı sol partiler müdahil olurlar ve taraf seçerlerse biz seçimi kazanıyoruz. O yüzden ben başkanımı çağırdım, neyin var neyin yoksa getir dedim. Oturduk, enine boyuna konuşalım, dağılalım, bir formül bulalım. Ben pek çok siyasi parti ile temas kurdum, pek çok görüşme yaptım. Başkan görüşme yaptı. Birbirimize bir takım önerilerde bulunduk. Ben Lütfü Savaş’a şunu dedim; sizi dışarıda bırakmayacak bir formüle ihtiyacımız var. Çünkü Lütfü Savaş’ın anket kırılımlarında AKP ve MHP seçmeninden çok ciddi oy alıyor. Bu bütün anketlerde böyle. Biz zaten oranın sosyolojisi ile kendi oyumuzu almaya çalışırsak yüzde 25 oy alıyoruz.