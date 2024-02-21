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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gidecek
Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıkladı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Özel, 15 Nisan'da Filistin'i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi.Ramallah'tan bütün dünyaya çağrı yapacağını da belirten CHP lideri, ''Filistin’de yakınlarını kaybeden yaralıların ailesinden Ramallah’a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya çağrı yapacağız. Yerel seçim geldiği için taslak olarak 15 Nisan olarak belirlendi.'' diye konuştu.'Hatay ittifakına ihtiyaç var'31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin de konuşan Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylık süreciyle ilgili şunları söyledi:'Lütfü Bey en güçlü seçenek''Kurultayı hazmedemeyenler var'''CHP'de genel başkanı delegeler değil, kamuoyu belirler.'' diyen Özel, ''1 Nisan'ı bekleyen 3-5 hazımsız avuçlarını yalar. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Biz parti içindeki geçen kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenerek köpürttüğü tavrı görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/chp-aday-listelerini-gec-verdi-belediye-baskani-adayligi-ve-meclis-uyeleri-basvurusu-kabul-edilmedi-1080942092.html
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özgür özel, filistin, mahmut abbas, chp, hatay, lütfü savaş, aday

Özgür Özel 15 Nisan'da Filistin'e gidecek

10:31 21.02.2024 (güncellendi: 10:37 21.02.2024)
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783 Özgür Özel,
 Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıkladı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylık süreci, Hatay'daki seçim yarışı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile iş birliği iddiaları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, 15 Nisan'da Filistin'i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi.

Ramallah'tan bütün dünyaya çağrı yapacağını da belirten CHP lideri, ''Filistin’de yakınlarını kaybeden yaralıların ailesinden Ramallah’a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya çağrı yapacağız. Yerel seçim geldiği için taslak olarak 15 Nisan olarak belirlendi.'' diye konuştu.

'Hatay ittifakına ihtiyaç var'

31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin de konuşan Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylık süreciyle ilgili şunları söyledi:
''Anket şunu gösteriyor; Hatay’da bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Aramızda AK parti ile 3-4 puan fark var. Bazen önde bazen geride ölçülüyor. Bunun sebebi de çok net olarak Hatay’da duygular çok yüksek. Bir gerçek var; Hatay’da AK Parti ile CHP arasındaki yarışa AK Parti'ye muhalif TİP, DEM ve diğer irili ufaklı sol partiler müdahil olurlar ve taraf seçerlerse biz seçimi kazanıyoruz. O yüzden ben başkanımı çağırdım, neyin var neyin yoksa getir dedim. Oturduk, enine boyuna konuşalım, dağılalım, bir formül bulalım. Ben pek çok siyasi parti ile temas kurdum, pek çok görüşme yaptım. Başkan görüşme yaptı. Birbirimize bir takım önerilerde bulunduk. Ben Lütfü Savaş’a şunu dedim; sizi dışarıda bırakmayacak bir formüle ihtiyacımız var. Çünkü Lütfü Savaş’ın anket kırılımlarında AKP ve MHP seçmeninden çok ciddi oy alıyor. Bu bütün anketlerde böyle. Biz zaten oranın sosyolojisi ile kendi oyumuzu almaya çalışırsak yüzde 25 oy alıyoruz.

'Lütfü Bey en güçlü seçenek'

"Bir ara şöyle bir şey oldu; Lütfü Savaş’sız da olmayacak, Lütfü Savaş ile de olmayabilir. Bir formül bulalım, bu formül üzerinde çalıştık ve gece bir kez daha oturduk, tam bir saat sürdü. Lütfü Bey ile görüştük, şuna karar verdik; Lütfü Bey ile devam ediyoruz. Lütfü Bey hem özeleştiri veriyoruz, AK parti’nin karşısında en güçlü seçenek olarak bir başka alternatif yok orada. Ama önümüzdeki günlerde Hatay’da kent uzlaşısı sağlayacak temasları da yaptık. Benim gördüğüme göre hiçbir şey olmasa bile seçimde kafa kafayayız. Ya önde ya geride çıkıyoruz ama ben Hatay’ın AK Parti’ye muhalif yüzde 16-17 kararsız, yüzde 10-12 de diğer partilerde olan TİP, DEM ve diğer partilerde olan oylarını sandığa giderken bize kazandıracağını düşünüyorum. Ama bu sefer tek başına Savaş’ın, CHP’nin değil, Hatay’ın kazanımı olacak.''
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi
07:01

'Kurultayı hazmedemeyenler var'

''CHP'de genel başkanı delegeler değil, kamuoyu belirler.'' diyen Özel, ''1 Nisan'ı bekleyen 3-5 hazımsız avuçlarını yalar. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz. Biz parti içindeki geçen kurultayı hazmedememiş birkaç arkadaş ve onların etkisindeki bir grup medyanın yaratmaya çalıştığı algı ve iktidarın bunu sahiplenerek köpürttüğü tavrı görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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