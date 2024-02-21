https://sputniknews.com.tr/20240221/chp-aday-listelerini-gec-verdi-belediye-baskani-adayligi-ve-meclis-uyeleri-basvurusu-kabul-edilmedi-1080942092.html

CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi

CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi

Sputnik Türkiye

CHP genel başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T07:01+0300

2024-02-21T07:01+0300

2024-02-21T07:01+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aday

liste

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

aday listesi

belediye

belediye meclisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080332838_0:494:896:998_1920x0_80_0_0_29e9a3af8bd938f0ac1559f3dc95e780.jpg

Yerel seçimler için partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verme süresi dün saat 17.00'de doldu. Bu süreç Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre belirlenmişti.CHP genel başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Çünkü aday listesi 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sunuldu.CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. 21 Şubat'ta toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.Karabük'te de liste geç verildiCHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240221/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-kavuncudan-chpye-operasyon-tepkisi-1080939783.html

manisa

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, liste, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, aday listesi, belediye, belediye meclisi, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları, manisa, karabük