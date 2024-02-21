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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/chp-aday-listelerini-gec-verdi-belediye-baskani-adayligi-ve-meclis-uyeleri-basvurusu-kabul-edilmedi-1080942092.html
CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi
CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi
Sputnik Türkiye
CHP genel başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T07:01+0300
2024-02-21T07:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
liste
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
aday listesi
belediye
belediye meclisi
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Yerel seçimler için partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verme süresi dün saat 17.00'de doldu. Bu süreç Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre belirlenmişti.CHP genel başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Çünkü aday listesi 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sunuldu.CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. 21 Şubat'ta toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.Karabük'te de liste geç verildiCHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240221/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-kavuncudan-chpye-operasyon-tepkisi-1080939783.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, liste, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, aday listesi, belediye, belediye meclisi, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları, manisa, karabük

CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi

07:01 21.02.2024
© İHA / ABDURRAHMAN FIRATCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© İHA / ABDURRAHMAN FIRAT
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CHP genel başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulunca reddedildi. Diğer yandan Karabük'te de aynı olay yaşandı, CHP seçime girememe tehlikesi yaşarken nihai karar verildi.
Yerel seçimler için partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verme süresi dün saat 17.00'de doldu. Bu süreç Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre belirlenmişti.
CHP genel başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. Çünkü aday listesi 8 dakika gecikmeyle 17.08'de sunuldu.
CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. 21 Şubat'ta toplanacak olan ilçe seçim kurulunun, CHP'nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vereceği öğrenildi.

Karabük'te de liste geç verildi

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.
İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.
Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.
CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini yapacak. Herkes Karabük'ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir seçim olmazdı. Çünkü bu ülkenin taşında toprağında CHP vardır."
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