https://sputniknews.com.tr/20240221/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-kavuncudan-chpye-operasyon-tepkisi-1080939783.html

İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu'dan CHP'ye 'operasyon' tepkisi

İYİ Parti İBB Başkan adayı Kavuncu'dan CHP'ye 'operasyon' tepkisi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T01:56+0300

2024-02-21T01:56+0300

2024-02-21T01:56+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

buğra kavuncu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

operasyon

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Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, burada partililerle görüştü.Daha sonra İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne giden Kavuncu, dernek üyeleriyle bir araya geldi.Dernektekilerle sohbet eden Kavuncu, daha sonra ziyaret ettiği Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunda yerel seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini anlattı.Programı kapsamında Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Kavuncu, burada yaptığı konuşmada yerel seçim sürecinde yaşananlara değinerek, şunları söyledi:Belediye meclis üyelerinin istifasına işaret eden Kavuncu, "O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz.' Tek tek isim veriyorum size, Bora Kılıç, Çekmeköy CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde çıktı. Yakup Fındık, Ümraniye CHP'nin belediye meclis üye listesinden çıktı. Hafız Şirazi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanından çıktı. Bu operasyon değil de nedir?" diye konuştu.Kavuncu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240210/iyi-parti-istanbul-belediye-baskan-adayi-bugra-kavuncu-kimdir--1080589664.html

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buğra kavuncu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, operasyon