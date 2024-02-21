https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-hukumeti-bir-kez-daha-kapanma-riskiyle-karsi-karsiya-1080958077.html
ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya
ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin ‘kapanması’ (shutdown) bekleyişi... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:57+0300
2024-02-21T13:57+0300
2024-02-21T13:57+0300
dünya
abd
washington
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
hükümet
cumhuriyetçiler
demokratlar
joe biden
yasa tasarısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080957648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3addb5b0b144edf50e30c1accdfb2229.jpg
Axios portalının haberinde, “Kapalı kapılar ardında tartışan Cumhuriyetçiler temkinli iyimserlikten hükümetin kapanma bekleyişine geçti” ifadesine yer verildi.Portala konuşan kaynaklar, 1 Mart’a kadar bütçe veya geçici tedbirin kabul edilmemesi durumunda federal hükümetin kapanacağını dile getirirken, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden biri, “İnsanlar birkaç günlüğüne de olsa kapanma öngörüyor” diye konuştu.Haberde, Meclis Başkanı Mike Johnson’un önümüzdeki haftalarda, Demokratlarla olan ve federal hükümetin kapanma tehlikesini yaratacak kavgayı sürdürme ya da kendi koltuğunu riske atacak bir anlaşmaya gitme arasında seçim yapmak zorunda kalacağı ifade edildi.ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında federal hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe tasarısını onaylamıştı.Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-kamu-borcu-34-trilyon-dolara-ulasti-1079269672.html
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080957648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97c9435b44192b1113f363b2a59ea8df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, washington, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, hükümet, cumhuriyetçiler, demokratlar, joe biden, yasa tasarısı
abd, washington, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, hükümet, cumhuriyetçiler, demokratlar, joe biden, yasa tasarısı
ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya
ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin ‘kapanması’ (shutdown) bekleyişi içinde olduğu bildirildi.
Axios portalının haberinde, “Kapalı kapılar ardında tartışan Cumhuriyetçiler temkinli iyimserlikten hükümetin kapanma bekleyişine geçti” ifadesine yer verildi.
Portala konuşan kaynaklar, 1 Mart’a kadar bütçe veya geçici tedbirin kabul edilmemesi durumunda federal hükümetin kapanacağını dile getirirken, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden biri, “İnsanlar birkaç günlüğüne de olsa kapanma öngörüyor” diye konuştu.
Haberde, Meclis Başkanı Mike Johnson’un
önümüzdeki haftalarda, Demokratlarla olan ve federal hükümetin kapanma tehlikesini yaratacak kavgayı sürdürme ya da kendi koltuğunu riske atacak bir anlaşmaya gitme arasında seçim yapmak zorunda kalacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında federal hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe tasarısını
onaylamıştı.
Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edilmişti.