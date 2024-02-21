https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-hukumeti-bir-kez-daha-kapanma-riskiyle-karsi-karsiya-1080958077.html

ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya

ABD hükümeti bir kez daha ‘kapanma’ riskiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, yeni bütçe üzerinde hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin ‘kapanması’ (shutdown) bekleyişi... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T13:57+0300

2024-02-21T13:57+0300

2024-02-21T13:57+0300

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demokratlar

joe biden

yasa tasarısı

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Axios portalının haberinde, “Kapalı kapılar ardında tartışan Cumhuriyetçiler temkinli iyimserlikten hükümetin kapanma bekleyişine geçti” ifadesine yer verildi.Portala konuşan kaynaklar, 1 Mart’a kadar bütçe veya geçici tedbirin kabul edilmemesi durumunda federal hükümetin kapanacağını dile getirirken, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden biri, “İnsanlar birkaç günlüğüne de olsa kapanma öngörüyor” diye konuştu.Haberde, Meclis Başkanı Mike Johnson’un önümüzdeki haftalarda, Demokratlarla olan ve federal hükümetin kapanma tehlikesini yaratacak kavgayı sürdürme ya da kendi koltuğunu riske atacak bir anlaşmaya gitme arasında seçim yapmak zorunda kalacağı ifade edildi.ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında federal hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe tasarısını onaylamıştı.Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-kamu-borcu-34-trilyon-dolara-ulasti-1079269672.html

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abd, washington, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, hükümet, cumhuriyetçiler, demokratlar, joe biden, yasa tasarısı