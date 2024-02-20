https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-avdeyevkada-azov-militanlarinin-yaninda-yabanci-parali-askerler-vardi-1080908232.html
Rusya: Avdeyevka'da Azov militanlarının yanında yabancı paralı askerler vardı
Rusya: Avdeyevka'da Azov militanlarının yanında yabancı paralı askerler vardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kontrolüne geçen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentinde aşırı sağcı Azov Taburu militanlarının yanında... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T10:44+0300
2024-02-20T10:44+0300
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Avdeyevka tren garı yakınında Azov Taburu militanları tarafından elde tutulmaya çalışılan Ukrayna ordusu mevzilerini gösteren bir video yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Teçhiz edilmiş tahkimatta buzdolapları, pilleri şarj etmek için yerler, bir atölye, Kanada ve Gürcistan'dan gelen yabancı paralı askerlere ait Kanada yapımı kumanyalar da dahil ithal ilaç ve gıda ürünleri bulundu" ifadelerini kullandı.Bakanlık, tahkimatta kullanılmamış ithal şarjörler de bulunduğunu, yan binada ise 120 mm'lik havan topları için ABD ve Çekya menşeli mühimmatların yer aldığı bir depo görüldüğünü kaydetti.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu bünyesindeki bir asker, Azov Taburu'nun bölük komutanının sorgusuna göre tahkimatta 10 Kanadalı paralı askerin yanı sıra Gürcülerin de bulunduğunu, hepsinin paralı asker olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/peskov-putinin-avdeyevkanin-ele-gecirilmesine-iliskin-ilk-raporu-ne-zaman-aldigini-acikladi-1080844714.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı asker, kanada, gürcistan, abd, nato, rusya, azov, azov taburu
ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı asker, kanada, gürcistan, abd, nato, rusya, azov, azov taburu
Rusya: Avdeyevka'da Azov militanlarının yanında yabancı paralı askerler vardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kontrolüne geçen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentinde aşırı sağcı Azov Taburu militanlarının yanında Kanadalı ve Gürcü paralı askerlerin bulunduğunu belirtti.
Avdeyevka tren garı yakınında Azov Taburu militanları tarafından elde tutulmaya çalışılan Ukrayna ordusu mevzilerini gösteren bir video yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Teçhiz edilmiş tahkimatta buzdolapları, pilleri şarj etmek için yerler, bir atölye, Kanada ve Gürcistan'dan gelen yabancı paralı askerlere ait Kanada yapımı kumanyalar da dahil ithal ilaç ve gıda ürünleri bulundu
" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, tahkimatta kullanılmamış ithal şarjörler de bulunduğunu, yan binada ise 120 mm'lik havan topları için ABD ve Çekya menşeli mühimmatların yer aldığı bir depo görüldüğünü kaydetti.
'Tsentr' (Merkez) askeri grubu bünyesindeki bir asker, Azov Taburu'nun bölük komutanının sorgusuna göre tahkimatta 10 Kanadalı paralı askerin yanı sıra Gürcülerin de bulunduğunu, hepsinin paralı asker olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.
Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizmişti.