https://sputniknews.com.tr/20240218/peskov-putinin-avdeyevkanin-ele-gecirilmesine-iliskin-ilk-raporu-ne-zaman-aldigini-acikladi-1080844714.html

Peskov, Putin’in Avdeyevka'nın ele geçirilmesine ilişkin ilk raporu ne zaman aldığını açıkladı

Peskov, Putin’in Avdeyevka'nın ele geçirilmesine ilişkin ilk raporu ne zaman aldığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) kritik öneme sahip Avdeyevka kentinin Rus ordusunun... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T13:10+0300

2024-02-18T13:10+0300

2024-02-18T13:12+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

vladimir putin

ukrayna

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

avdeyevka

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Avdeyevka'yı ele geçirdiği saatlerde Rusya lideri Putin'i bilgilendirme sürecinin nasıl ilerlediğini anlattı.Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Avdeyevka'yı özgürleştirme operasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu Putin'e dün sabah saat 04:00'te bildirdiğini kaydeden Peskov, Rus liderin saat 11:00'de operasyonun neredeyse tamamlandığına dair yeni bir rapor aldığını açıkladı.Bu sırada düşman güçlerinin Avdeyevka'dan toplu halde kaçmaya, savaş mevzilerini terk etmeye başladığını belirten Kremlin Sözcüsü, "Rus askerlerin kenti temizlemeye başlaması için birkaç saat gerekti. Öğle yemeğinin ardından Putin'e operasyonun tamamen sonlandırıldığı ve Rus birliklerin şehrin kontrolünü tamamen ele geçirdiği bilgisi verildi" dedi.Ukrayna ordusuna Avdeyevka’yı terk etme emri ne zaman verildi?Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avdeyevka’nın alınmasıyla ilgili değerlendirmesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy tarafından birliklerine ‘Avdeyevka’yı terk etme’ emrinin, bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından sadece 24 saat sonra verildiğinin altını çizdi.Konaşenkov, açıklamasında, “Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’in şehri terk etme emri, Ukrayna birliklerinin Avdeyevka’dan kontrolsüz bir şekilde kaçmaya başlamasından sadece bir gün sonra verildi” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk yakınlarındaki Avdeyevka'nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti.Bakanlığa göre 31.75 kilometrekarelik alan Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500 askerini yitirdiği açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/ukrayna-ordusunun-kalesi-olarak-gorulen-avdeyevka-neden-bu-kadar-onemli-1080839504.html

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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka