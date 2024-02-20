https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-parasut-timi-artyomovskta-ani-hucumlu-ukrayna-tahkimatini-ele-gecirdi-1080903041.html

Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi

Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma hava indirme taarruz timlerinin gerçekleştirdiği ani hücumla Artyomovsk şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait müstahkem... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T08:36+0300

2024-02-20T08:36+0300

2024-02-20T09:03+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Artyomovsk istikametinde, Güney Askeri Grubu'na bağlı Kostroma hava indirme taarruz timleri, Rus birimlerinin ön cephedeki konumunu iyileştirme faaliyeti bağlamında, gerçekleştirdikleri ani hücumla Ukrayna ordusunun Artyomovsk’un kuzeybatısındaki bir müstahkem mevkini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Havadan yapılan keşif sırasında, Ukrayna ordusunun atış noktalarının ve piyadelerin yoğunlaştığı barınakların tespit edildiği anlatılan açıklamada, “Topçu çalışmasıyla militanların başlıca atış noktaları bastırıldı. Ardından hava indirme timleri, BMD-2 amfibiyen zırhlı piyade taşıyıcılarla Ukrayna mevzilerine yaklaşarak birkaç noktada indirme yapıp zırhlı teçhizat desteğiyle ani bir şekilde Ukrayna ordusunun mevzilerini ele geçirdi” dendi.Tespit edilen Ukrayna atış noktalarının FPV dronlar ve dörtdönerlerle yok edildiğini belirten Savunma Bakanlığı, “Hava indirme taarruz timleri, düşman mevzilerini ele geçirdikten sonra tam arındırma çalışmalarını gerçekleştirerek aktif savunmaya geçti” diye ekledi.

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