Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi

Türkiye
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kırmızı rujun gücü ve otoriteyi temsil ettiği düşünülüyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli ikramiyeleri nasıl eridi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuklarda büyüme ağrısı sanılan şeyin kanser çıkma olasılığı
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
6 Şubat depreminin ekonomik ve sosyal etkileri
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna ordusunun Avdeyevka bozgunu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
18:32
4 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
19:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
35 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-parasut-timi-artyomovskta-ani-hucumlu-ukrayna-tahkimatini-ele-gecirdi-1080903041.html
Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi
Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma hava indirme taarruz timlerinin gerçekleştirdiği ani hücumla Artyomovsk şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait müstahkem... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T08:36+0300
2024-02-20T09:03+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
artyomovsk
avdeyevka
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c88a7736154dd161826bd43ed783fa3.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Artyomovsk istikametinde, Güney Askeri Grubu'na bağlı Kostroma hava indirme taarruz timleri, Rus birimlerinin ön cephedeki konumunu iyileştirme faaliyeti bağlamında, gerçekleştirdikleri ani hücumla Ukrayna ordusunun Artyomovsk’un kuzeybatısındaki bir müstahkem mevkini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Havadan yapılan keşif sırasında, Ukrayna ordusunun atış noktalarının ve piyadelerin yoğunlaştığı barınakların tespit edildiği anlatılan açıklamada, “Topçu çalışmasıyla militanların başlıca atış noktaları bastırıldı. Ardından hava indirme timleri, BMD-2 amfibiyen zırhlı piyade taşıyıcılarla Ukrayna mevzilerine yaklaşarak birkaç noktada indirme yapıp zırhlı teçhizat desteğiyle ani bir şekilde Ukrayna ordusunun mevzilerini ele geçirdi” dendi.Tespit edilen Ukrayna atış noktalarının FPV dronlar ve dörtdönerlerle yok edildiğini belirten Savunma Bakanlığı, “Hava indirme taarruz timleri, düşman mevzilerini ele geçirdikten sonra tam arındırma çalışmalarını gerçekleştirerek aktif savunmaya geçti” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/tula-parasut-timi-donetskte-kurtarilan-veseloye-yerlesim-birimine-rus-bayragi-dikti-1080621703.html
rusya
ukrayna
artyomovsk
avdeyevka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902663_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_7c94dbe5777e39e9609431c260572e5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, avdeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, artyomovsk, avdeyevka

Rus paraşüt timi, Artyomovsk’ta ani hücumla Ukrayna tahkimatını ele geçirdi

08:36 20.02.2024 (güncellendi: 09:03 20.02.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus askeri Avdeyevka'da
Rus askeri Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kostroma hava indirme taarruz timlerinin gerçekleştirdiği ani hücumla Artyomovsk şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkinin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Artyomovsk istikametinde, Güney Askeri Grubu'na bağlı Kostroma hava indirme taarruz timleri, Rus birimlerinin ön cephedeki konumunu iyileştirme faaliyeti bağlamında, gerçekleştirdikleri ani hücumla Ukrayna ordusunun Artyomovsk’un kuzeybatısındaki bir müstahkem mevkini ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Havadan yapılan keşif sırasında, Ukrayna ordusunun atış noktalarının ve piyadelerin yoğunlaştığı barınakların tespit edildiği anlatılan açıklamada, “Topçu çalışmasıyla militanların başlıca atış noktaları bastırıldı. Ardından hava indirme timleri, BMD-2 amfibiyen zırhlı piyade taşıyıcılarla Ukrayna mevzilerine yaklaşarak birkaç noktada indirme yapıp zırhlı teçhizat desteğiyle ani bir şekilde Ukrayna ordusunun mevzilerini ele geçirdi” dendi.
Tespit edilen Ukrayna atış noktalarının FPV dronlar ve dörtdönerlerle yok edildiğini belirten Savunma Bakanlığı, “Hava indirme taarruz timleri, düşman mevzilerini ele geçirdikten sonra tam arındırma çalışmalarını gerçekleştirerek aktif savunmaya geçti” diye ekledi.
Rus askeri Donetsk'te - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
Ukrayna krizi
Tula paraşüt timi, Donetsk’te kurtarılan Veseloye yerleşim birimine Rus bayrağı dikti
11 Şubat, 13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала