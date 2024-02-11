https://sputniknews.com.tr/20240211/tula-parasut-timi-donetskte-kurtarilan-veseloye-yerlesim-birimine-rus-bayragi-dikti-1080621703.html

Tula paraşüt timi, Donetsk’te kurtarılan Veseloye yerleşim birimine Rus bayrağı dikti

Tula paraşüt timi, Donetsk’te kurtarılan Veseloye yerleşim birimine Rus bayrağı dikti

Rus ordusunun başarılı savunmasıyla birlikte füze saldırılarına karşı güvenli bölge yaratarak cepheyi derinleştirdiği Donetsk’te konuşlanan Tula paraşüt... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T13:14+0300

2024-02-11T13:14+0300

2024-02-11T13:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

hava indirme kuvvetleri

rus hava indirme kuvvetleri

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Bölgede görevini sürdüren Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, Tula paraşüt timinin kurtarılan bölgede güvenliği sağladığı kaydedilirken, ajansa konuşan tim komutanı, “Bu hayranlık uyandıran bir olay, çünkü böyle bir şey her gün olmuyor. Muhafız paraşütçülerimiz tarafından Ukrayna’dan alınan Veseloye yerleşim birimine Rus bayrağı dikti. Hava İndirme Birliklerimizin zaferine şan olsun!” ifadelerini kullandı.Paraşüt timi komutanı, savaşçıların bayrağı Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölenlerin anıtına diktiklerini ve faşizme karşı savaşan dedelerine ithaf ettiklerini de vurgularken, “Elbette gurur duyuyorum, büyükbabam savaştı, şimdi ben savaşıyorum, büyükbabam ve ailem için, sevgili eşim için savaşıyorum. İki oğlum var ve onların 'Batı ülkeleri' tarafından sunulan böyle bir dünyada yaşamalarını istemiyorum" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Birlik Grubu'ndan Tula paraşüt timi, hava kuvvetleri ve topçu birlikleri tarafından desteklenerek 18 Ocak'ta Veseloye yerleşim birimini kurtardığını duyurmuştu.Ukrayna ordusunun kayıpları sürüyorRusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı Merkez (Tsentr) Askeri Grubu Sözcüsü Aleksandr Savçuk,Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 63. mekanize tugayının Krasniy Liman yönünde saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken, Rus birliklerinin bu saldırıyı Ukrayna tarafından 140 kadar askeri personel kaybıyla püskürttüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240209/rusya-savunma-bakanligi-ordumuz-donetsk-yonunde-dusmana-onemli-kayiplar-verdirdi-1080577327.html

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